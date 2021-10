En Córdoba han subido un 84% las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y solo en 14 días de octubre la Policía Local ha sancionado a 53 conductores, de los que 31 fueron delitos penales y perdieron el carnet. Con estos escalofriantes datos, el Ayuntamiento de Córdoba ha lanzado la campaña informativa Esta noche ni moto ni coche como medida complementaria al aumento de los controles de la Policía Local de Córdoba ante el aumento de accidentes y la vigilancia policial después de constatar el aumento desorbitado de infracciones al volante en la que los conductores han dado positivo en alcohol o en drogas. El concejal de Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha puesto el acento en el incremento exponencial de las infracciones por alcoholemia y dentro de estas aquellas en las que se supera la tipología penal, es decir, aquellos que superan 0,60 gramos de alcohol en sangre y que conllevan la retirada de todos los puntos del carnet de conducir.

Torrico ha atribuido el incremento de este tipo de infracciones "al efecto rebote" del principio de la salida de la pandemia y aunque no han comparado con otras ciudades cree que en todas se está dando un comportamiento similar de las estadísticas. "Psicológicamente yo lo entiendo, pero lo que no puedo entender son las derivadas de ese comportamiento: que influya en conductas peligrosas como la de coger el coche", ha comentado. "La gente ha salido de la pandemia con muchas ganas de fiesta. Eso no tiene por qué ser malo, salvo por los efectos indeseados".

Se trata, ha dicho, de lanzar una campaña institucional para concienciar a la población más joven de que al volante cero alcohol. "Lanzamos una llamada a la población para que comprenda, si es que alguno aún no lo ha hecho, que conducir bajos los efectos del alcohol o las drogas pueden tener consecuencias terribles tanto para los conductores como por los daños que pueden ocasionarles a terceras personas", ha reflexionado el edil, quien ha advertido de que la Policía Local va a estar más vigilante que nunca y que van ser "absolutamente tajantes y taxativos en esta materia", ya que no solo se van a incrementar los controles como se ha dicho, sino que se van a poner las cuantías máximas cuando se instruyan los expedientes.

En este sentido, Torrico ha recordado las consecuencias serias que pueden tener estos accidentes, "estamos hablando de salvar vidas" y ha recomendado usar medios alternativos como el bus o el taxi.

Las estadísticas, preocupantes

Desde septiembre hasta ayer, 14 de octubre, se han sancionado a 114 conductores por positivo en alcohol y a 9 por positivo en drogas. En concreto, en el mes de septiembre se impusieron 61 infracciones por alcohol, entre los que hubo 34 infracciones administrativas y 27 de carácter penal, con más de 0,60 gramos de alcohol en sangre. Estos conductores fueron cazados en controles de la Policía Local (14), 15 de tipo penales en infracciones de tráfico, 10 de carácter penal se vieron involucrados en accidentes de tráfico, 2 más penales por no quererse someter a las pruebas y 20 positivos administrativos. La media en el mes de septiembre fue de 2,03 positivos por alcohol al día.

Si esos datos fueron malos, peores han sido los registrados en apenas 14 días de octubre, ya que se han impuesto ya 53 sanciones vinculadas al consumo de alcohol al volante, de ellas 31 fueron positivos penales y 22 administrativos. La media ha sido de 3,64 positivos por alcohol al día, lo que supuso un 84% de incremento respecto a septiembre. "Es preocupante sobre todo por que los casos penales, que son más del doble que la media diaria del mes anterior, pasando de 0,9 a 2,24 infracciones penales al día", ha lamentado Torrico.