Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y la inversión de 141 millones que reservan para la provincia de Córdoba provocan reacciones encontradas según el partido al que se pregunte. Así, los representantes de PSOE y Unidas Podemos en Córdoba, las dos formaciones que sustentan el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hablan en términos generales de satisfacción para los intereses provinciales; mientras que quienes están en la oposición los consideran insuficientes y decepcionantes.

PP

Bellido los tacha de «decepcionantes»

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, calificó ayer de «muy decepcionantes» los presupuestos para Córdoba y reconoció que no le gustan porque para la ciudad son «una profundísima decepción». El regidor popular lamenta que los proyectos pendientes solo tengan cifras «simbólicas», como los 100.000 euros de la Variante Oeste o la pequeña partida destinada a la Comisaría de Policía Nacional. También critica que haya proyectos prometidos en anteriores legislaturas que ni siquiera aparecen en estos presupuestos, como las pantallas antirruido que deben instalarse en el tramo de autovía a su paso por la Fuensanta y Cañero. Por contra, quiso ser más optimista en cuanto a la financiación de la Base Logística del Ejército, que piensa está blindada y a falta solo de rubricar el convenio económico para su puesta en marcha.

PSOE

Ambrosio cree que cumplen con Córdoba

La portavoz municipal del PSOE en Córdoba, Isabel Ambrosio, por su parte, considera que el presupuesto del presidente Pedro Sánchez para 2022 «cumple con esta ciudad». Al contrario que Bellido, la exalcaldesa entiende que las inversiones contempladas en las cuentas para el año próximo incluyen todos los proyectos que se han ido trabajando a lo largo de los años y «todas tienen una partida para garantizar su inicio o continuidad». Así, como en el dicho popular del vaso medio lleno o medio vacío, donde Bellido ve partidas «simbólicas», Ambrosio ve partidas «suficientes» para la Comisaría de Policía, la oficina de denuncias, el Museo Arqueológico o la Variante Oeste, precisamente los ejemplos puestos por el alcalde para criticar las inversiones destinadas por el Ejecutivo central.

CONGRESO

Crespín y Hurtado dicen que cumplen

Los diputados del PSOE por Córdoba, Rafaela Crespín y Antonio Hurtado, han valorado las inversiones consignadas para la provincia asegurando que «cumplen con Córdoba y su recuperación». Los diputados entienden que con estos presupuestos «se finalizarán proyectos que están en fase avanzada como la Biblioteca Provincial, se avanzará en proyectos en fases preliminares como el desdoblamiento de la N-432 y se abordarán nuevas inversiones como el tren de cercanías del Valle del Guadalquivir y sobre todo la gran apuesta de futuro que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a Córdoba estableciendo la Base Logística del Ejército de Tierra».

CONGRESO

Para Lorite, son «un atraco»

El diputado del PP Andrés Lorite definió el año pasado las cuentas «como un insulto». Así que los PGE para 2022 son «lo mismo que el año pasado pero más recortado». En este sentido, el popular lamenta la falta de compromiso con los grandes proyectos pendientes y, si se tiene en cuenta que son un 25% menos que el año pasado, dice que solo puede calificarlos de «atraco». Para Lorite, las cuentas evidencian «quién va a pagar la factura de los independentistas a Sánchez para que continúe en la Moncloa: la vamos a pagar los cordobeses en base a la falta de inversiones». Por todo ello, para Lorite lo único que reciben los cordobeses son «más impuestos, más déficit y despilfarro que nos lleva a la ruina económica y una bajada monumental en la inversión». Asimismo, el diputado del PP considera que los socialistas están diciendo las mismas mentiras que el año pasado y llama la atención sobre lo importante: «El presupuesto del 2021 tiene un 0% de ejecución en todos y cada uno de los proyectos, porque no han hecho nada. Por eso es hora de preguntar a los socialistas si están con Sánchez o con Córdoba».

IZQUIERDA UNIDA

Unas cuentas más sociales

La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, considera que el presupuesto incluye importantes partidas sociales y dan «un clarísimo ejemplo al resto de administraciones de cómo se enfrenta una crisis». Así, para una de las formaciones políticas de Unidas Podemos, los presupuestos son «tremendamente sociales y dan lecciones al PP teniendo en cuenta cómo el Gobierno de Rajoy, recorte tras recorte, salió de la crisis anterior». Para Pernichi, en definitiva, parece que «la reactivación se está poniendo en marcha».

CECO

Esperanzados con el corredor ferroviario

El presidente de los empresarios cordobeses, Antonio Díaz, considera que lo más llamativo de los presupuestos para Córdoba es la apuesta logística ferroviaria. En especial, el tramo Algeciras-Bobadilla-Córdoba, y confía en que el tema del corredor ferroviario central --clave para los intereses empresariales de la provincia-- despegue de manera definitiva en 2022.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Repullo y Molina lamentan la bajada

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, criticó ayer que el proyecto de presupuestos conlleve una reducción de un 25%. Repullo indicó que «si eso ya es muy llamativo, es mucho más llamativo que esos presupuestos no vayan dirigidos, en ningún caso, en ninguna de las partidas, a cuestiones que puedan cambiar nuestro sistema productivo o nuestra forma de gestionar los diferentes sectores estratégicos de nuestra provincia».

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba y diputado autonómico califica las nuevas cuentas de «decepción» para Andalucía «y todavía más para la provincia». En esta línea, no solo critica que hayamos quedado «a la cola de las inversiones», además denuncia que los grandes proyectos o bien no tienen partidas o bien tienen «partidas señuelo», que no les servirán para hacerlos realidad.