Un informe del departamento de Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba desaconseja la apertura de la biblioteca de la Normal de Magisterio, en el distrito Sur, y pide que se adopten medidas de seguridad laboral antes de su apertura a la ciudadanía. El documento, que se ha conocido esta misma mañana y que describe la situación del edificio en general (no específicamente de la biblioteca), ha llevado a suspender in extremis la inauguración vecinal que estaba prevista esta misma tarde a las 17.00 horas y a la que en principio iba a acudir el alcalde, José María Bellido. También se había invitado al consejo de distrito Sur, asociaciones vecinales y ampas de los colegios de la zona, algunos de los cuales han acudido a la hora prevista porque no ha sido posible comunicar en tiempo y forma los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Córdoba a no poder abrir como estaba previsto el equipamiento cultural. De hecho, por deferencia los vecinos que estaban allí han podido conocer de manera breve las instalaciones de la biblioteca, que se encuentran en la primera planta del edificio.

El informe de Salud Laboral desaconseja esta apertura hasta que no se solucionen las deficiencias encontradas en el edificio de La Normal, en temas relacionados con la seguridad. Eso ocurre pese a que una parte del mismo ya está siendo utilizada desde hace meses por el servicio de informática (la Delegación de Transformación Digital). Cabe recordar que la Normal abrió sus puertas para estos trabajadores en julio del 2020, pero de momento no ha podido abrirse al resto de la ciudadanía porque carecía, según se dijo en su momento, de un sistema de seguridad pasiva que lo hiciera posible.

Fuentes municipales confían en que "en un un plazo breve" de tiempo puedan abrirse las instalaciones para la ciudadanía de manera definitiva.