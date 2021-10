El gobierno local ha dado un paso administrativo más para la aprobación de las tasas e impuestos municipales del 2022 en Córdoba, que recoge una rebaja fiscal del 2% en impuestos y elimina en la práctica la plusvalía mortis causa. Esta rebaja supondrá una merma de ingresos de entre 4 y 5 millones a las arcas municipales, algo que el gobierno sostiene que no afectará a los servicios públicos, pero que ponen en duda la oposición y el Consejo del Movimiento Ciudadano, que emitió un informe en contra. Esta mediodía, Partido Popular y Ciudadanos han dada luz verde al proyecto de ordenanzas fiscales en una junta de gobierno local extraordinaria, a pesar de no contar aún con otro informe preceptivo, el del Consejo Económico y Social, que esperan incluir la semana próxima. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, acelera a expensas de esta carencia para poder llevar el expediente al pleno del jueves próximo, 21 de octubre, aunque ha garantizado que él mismo comparecerá ante los miembros del Consejo Económico y Social para explicar las nuevas ordenanzas y que rescatará las propuestas que este órgano le haga.

Salvador Fuentes cuenta ya con el apoyo de Vox (lo que garantiza la mayoría para su aprobación), pero la idea expresada hoy por el edil del PP es ampliar el consenso al resto de grupos municipales "para tratar de lograr un acuerdo lo más amplio posible". Fuentes, que mañana se reunirá con Izquierda Unida, ha asegurado que aceptarán las propuestas de la oposición siempre que sean "razonables" y tengan "encaje".

Una oferta que no es creíble para el PSOE

Sin embargo, esta oferta de negociación no es creíble para algunos grupos municipales como el PSOE. Así lo ha asegurado su portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, que ha dejado entrever que votará en contra del expediente de ordenanzas fiscales para 2022 en una comparecencia en la que ha denunciado “la penosa gestión” del equipo de gobierno cuando “hace gala de dar la espalda a la mayoría de cordobeses y evidencia falta de respeto en las tareas cotidianas de un equipo de gobierno con la tramitación que está haciendo del expediente de ordenanzas fiscales”. La edil socialista, que dice que aún no ha recibido ninguna llamada para mantener un contacto con el gobierno local para negociar las ordenanzas fiscales, ha tachado al equipo encabezado por José María Bellido de “inútil e incapaz” por no llevar a cabo tareas de la gestión diaria de un ayuntamiento a pesar de que algunos de sus miembros, como el alcalde, lleva 22 años en la casa. "No son de fiar", ha insistido.

La propuesta de rebaja fiscal

Salvador Fuentes ha vuelto a explicar hoy la propuesta fiscal para 2022, que califica de "justa" con impuestos a la baja porque "hay margen de maniobra para la rebaja". El edil de Hacienda asegura que el Ayuntamiento está ingresando a un ritmo favorable y que no hay merma en los ingresos pese a la rebaja fiscal de estos años de mandato de PP y Cs. Fuentes considera que es momento de devolver a los cordobeses el esfuerzo que están haciendo y ha informado de que se sigue trabajando de manera paralela en los presupuestos del 2022 que quiere tener listos el 1 de enero.

Además de las novedades ya anunciadas, como la eliminación de la plusvalía mortis causa y la bajada un 2% los impuestos, Fuentes ha puesto hoy el acento en dos cosas: la primera, la modificación que afecta a la ordenanza fiscal general, donde se elimina que por una deuda con el Ayuntamiento una familia no se puede acoger a una ayuda de emergencia; y la segunda, la eliminación del párrafo que contemplaba la exigencia de recargo del 50% sobre la cuota del IBI de uso residencial de viviendas desocupadas con carácter permanente, en pleno debate de la ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez.

Críticas del PSOE

Los socialistas lamentan que se haya apurado el mes octubre para presentar el expediente de ordenanzas fiscales y poder llevarlo al pleno de octubre, que tendrá lugar el jueves próximo. Con todo, lo más preocupante para el PSOE es que haya informes preceptivos para la aprobación de las ordenanzas fiscales como el del Consejo Económico y Social que no va a estar hasta la semana que viene. En este sentido, Ambrosio ha hecho un advertencia recordando que el PSOE ya está personado en el TSJA por las ordenanzas fiscales del 2020, que no respetaron el plazo de alegaciones. Así, aunque ha dicho que no le gustaría acudir a los tribunales, si es necesario para que se cumpla la legalidad, lo harán.

Respecto al contenido, consideran que han hecho "la ley del mínimo esfuerzo", porque no incluye ayudas complementarias para la reactivación económica. "Se han quedado en el titular de las bajadas de impuestos para cosechar el voto de la extrema derecha y no en quien más necesita que se bajen esos impuestos", ha dicho Isabel Ambrosio para quien "el PSOE no puede estar de acuerdo con esa bajada de impuestos que le llega solo a quienes menos lo necesita. Creemos en la progresividad fiscal, pero bajando más a quien más tiene, para que le llegue más a quien más necesita", ha añadido. De este modo, la edil socialista acusa a Bellido de estar gobernando para unos pocos, dando la espalda a la gran mayoría: comerciantes y autónomos, empresarios y a las familias más desfavorecidas. "No se han sonrojado lo más mínimo para quitar ayudas de alquiler o de urgencia para llevárselas a otras propuestas", ha sostenido. "El gobierno municipal tiene más dinero que nunca, 180 millones, y no son capaces de ponerlos en marcha", ha dicho.