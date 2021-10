El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado de “muy decepcionantes” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022 para Córdoba y ha reconocido que no le gustan porque para la ciudad son “una profundísima decepción”. El regidor, que ha hecho estas valoraciones iniciales a falta de conocer el detalle de las partidas para la capital, ha lamentado que los proyectos pendientes en Córdoba solo tengan cifras “simbólicas” , de modo, que permiten dejarlos abiertos, pero no permiten ejecutarlos. En esta línea, ha citado por ejemplo los 100.000 euros que tiene la Variante Oeste o la pequeña partida destinada a la Comisaría de Policía Nacional. También ha criticado que haya proyectos prometidos en anteriores legislaturas que ni siquiera aparecen en estos presupuestos como las pantallas antirruido para la N-IV a su paso por la Fuensanta. “De proyectos de la ciudad de Córdoba no hay ninguno”, ha denunciado.

Bellido ha reconocido, no obstante, que tengas partidas algunos proyectos que tangencialmente beneficiarán a la ciudad, fundamentalmente los 8 millones de euros para la transformación del sector de mercancías ferroviario, pero “más allá es muy decepcionante”. “Los presupuestos no responden al interés general de los españoles, ni de los andaluces, ni de los cordobeses. Realmente son unos presupuestos de supervivencia para que el Gobierno pueda mantenerse en el poder, olvidando sus compromisos”. En este sentido, se ha comprometido a trabajar en los próximos días para incorporar algunas partidas a las cuentas vía enmiendas.

La base logística del Ejército, en financiación europea

El alcalde no ha sido tan crítico con la financiación que el Estado destinará a la construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba y ha dicho que confía en los acuerdos ya firmados. “Aquí quiero ser optimista y creer en el espíritu de cooperación que tenemos”, ha dicho. Así, ha recordado que está pendiente para firmar antes de que concluya el año el convenio económico que garantice la financiación del proyecto logístico militar, en el que el Ayuntamiento de Córdoba va a poner 25 millones de euros. “Confío en que el resto de la financiación esté garantizada a través de fondos europeos o partidas que vengan en presupuestos de próximos años. No contemplo otro escenario porque ni es lo que hemos hablado, ni firmado, ni es lo que se transmite en las conversaciones con el Gobierno de la Nación”, ha aseverado.