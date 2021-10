El Ayuntamiento de Córdoba anuncia que endurecerá las medidas y los controles de alcoholemia y drogas después de un fin de semana donde se han registrado dos atropellos graves en sendos accidentes de tráfico. Uno la madrugada del sábado al domingo en la avenida de las Ollerías, en el que se atropelló a una joven de 21 años y otro el domingo, donde ha resultado herido un hombre de 69 años cerca de la Iglesia de los Trinitarios.

El delegado de Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), ha reconocido que cada vez son más frecuentes la combinación de consumo de alcohol y drogas al volante y ha anunciado que, aunque regularmente la Policía Local de Córdoba lleva a cabo controles de alcohol y drogas, se harán de forma más frecuente. Colectivos profesionales como el del taxi pidieron unas semanas al Ayuntamiento de Córdoba más controles por el repunte de accidentes en la capital cordobesa.

Torrico, que ha lamentado en primer término el accidente que instruye la Policía Nacional de la joven de 21 años que se encuentra en la uci y a la que ha enviado mucho ánimo, ha añadido que no podemos tener “un policía detrás de cada conductor” y ha apelado a la responsabilidad individual de cada uno para saber que “no podemos conducir en ciertas condiciones”, no solo por la multa sino porque podemos causar grave daño a los demás.

Asimismo, el concejal ha expresado su estupor “y el de muchos cordobeses” por la decisión judicial que ha llevado a dejar en libertad provisional con cargos al conductor que atropelló a la chica en Ollerías que conducía bajo el efecto del alcohol y las drogas, ya que el semáforo estaba para él en verde. “Casi provoca una muerte, por lo que no entendemos que a las 24 horas esté en la calle”, ha dicho el concejal que apela al Gobierno central para el endurecimiento de este tipo de infracciones. “Deberían endurecerse las sanciones, pero me temo que no cambiaría nada”, ha lamentado Torrico para quien se trata de “pura irresponsabilidad” la actitud de quienes se ponen al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas. …. Gobierno central debe ver qué medidas se pueda incrementar