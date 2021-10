El Ayuntamiento de Córdoba desiste de conceder este año el llamado Bono 10 del comercio, una iniciativa que buscaba incentivar las compras en los comercios cordobeses y que el equipo de gobierno ha sido incapaz de poner en marcha en 2021, aunque esa era su previsión inicial. La Delegación de Comercio, que dirige el grupo municipal de Cs, estudia a cambio aplazar esta medida para superar la crisis del covid al 2022, para lo que antes deberá resolver las dudas que la fórmula planteada (hacerlo vía convenio con Comercio Córdoba) plantea en la Intervención municipal. Se conoce esta decisión municipal, mientras arrecian las críticas de Comercio Córdoba que habla de "decepción". Precisamente la patronal del comercio solicitó hace pocos días la convocatoria "urgente" al Ayuntamiento del Consejo Asesor de Comercio para pedir explicaciones, principalmente, del denominado Bono Comercio, una iniciativa anunciada por el alcalde, José María Bellido, para ayudar a las tiendas de cercanía a paliar los efectos de la crisis del covid-19 y que contaba con una partida de 900.000 euros, de los que 750.000 euros iban a destinarse directamente en bonos de 10 euros para 7.500 establecimientos. También el grupo municipal socialista alzó la voz el mes pasado para calificar de "tomadura de pelo" este bono, que ellos mismos ayudaron a incrementar al incorporar a los 500.000 euros iniciales de los remanentes del presupuesto del 2020, otra partida de 500.000 euros que se acordó para la firma del acuerdo de presupuestos para el 2021.

El Bono 10 tenía destinados 900.000 euros procedentes de remanentes de presupuestos anteriores, de ellos 750.000 euros se iban a destinar a los bonos en sí y 150.000 euros, a los costes de la empresa que gestionaría el bono digital, la promoción para la venta y la aplicación informática para gestionarlo.

Explicaciones de Antonio Álvarez

El concejal de Comercio, Antonio Álvarez (Cs), ha confirmado que la idea del Ayuntamiento es aplazar la aplicación del Bono 10 de comercio al 2022, habida cuenta de la dificultad de hacerlo este año y justificar este gasto antes del 31 de diciembre. El edil de Cs explica que la complicación se ha derivado de la fórmula técnica elegida para ejecutarlo, si bien de esta misma manera se ha puesto en marcha en otras ciudades españolas. De momento, la fórmula del convenio no cuenta con el visto bueno de la Intervención, que ha hecho varios reparos, si bien Álvarez entiende que son "subsanables". El fondo del asunto es que la Intervención considera que habría que sacar este asunto a concurrencia competitiva y licitarlo como cualquier otro contrato.

Antonio Álvarez admite la dificultad de solucionar esos reparos, firmar el convenio y justificar su abono antes del fin de año, ya que se trata de remanente. "No disponemos de la capacidad de poner en marcha 75.000 bonos de 10 euros para antes del 20 de diciembre", ha reconocido. Además, como la idea del bono era ser un acicate para el gasto de los cordobeses en los establecimientos cordobeses de cercanías, entienden que el mes de diciembre no es el más idóneo porque es una de las pocas épocas del año en que el consumo está garantizado. "La solución definitiva no se puede dar hoy", concluye el responsable de Comercio que tiene pendiente reunirse con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, para estudiar el encaje legal que tenga el aplazar la idea para el 2022.

Antonio Álvarez justifica que no haya dado tiempo a poner en marcha el bono por los plazos que se manejan y por la falta de personal de esta delegación, que dice contar solo con un empleado. "Solo hay una persona en la Delegación de Comercio, que ha tenido que gestionar las ayudas de 250.000 euros a los ambulantes, la ordenanza del comercio ambulante, entre otras cosas. Eso ha ralentizado mucho el proceso y, luego, "la dificultad procedimental" que conlleva una cuantía como esa.

Quejas de Comercio Córdoba

Para Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, la palabra que resume nuestro estado al finalizar el consejo asesor de comercio es “decepción” . El representante de los comerciantes ha recordado que tenían un acuerdo con el gobierno municipal para poner en marcha el proyecto de bonos de comercio de cara a incentivar las ventas y ese acuerdo no se va a cumplir. "Desde Comercio Córdoba hemos propuesto que al menos ese dinero que se iba a destinar a Bonos de Comercio en este 2021, 900.000 euros, no se pierdan y se incluyan en el presupuesto de 2022", comenta. Asimismo la patronal del comercio ha solicitado que anualmente se destinen en los presupuestos municipales la cantidad de 500.000 euros para bonos de comercio, una actuación que permitiría al sector incentivar las ventas en los periodos de mayor caída de ventas durante el año.