¿Cómo afronta la DOP de Los Pedroches el momento actual?

Tuvimos cierta inquietud el año pasado, al reducirse los precios en torno a un 30 por ciento como consecuencia de la pandemia y en el consejo regulador nos surgía la duda sobre si los ganaderos, con esa situación de precios y con un aumento de costes, iban a preparar a sus animales para optar a ser marcados por la DOP, pero los ganaderos creen en esta Denominación y la industria también y al final nos hemos encontrado con unos números similares a los del año anterior, lo que engrandece a esta institución y nos enorgullece porque nos garantiza seguir produciendo jamones como los que han participado en el concurso de este año en Villanueva de Córdoba.

¿Cómo ha sido la evolución de la DOP?

Partiendo del 2010, que fue cuando se produjo el reconocimiento de la Unión Europea, comenzamos siendo los más pequeños y, pese a ciertos altibajos en los últimos años, ya hemos logrado una estabilidad y sobre todo con las ideas claras, amparando el producto 100% ibérico. Por otra parte, la DOP nunca la hemos entendido por su volumen sino por su calidad y excelencia.

¿Y en el último año?

En lo que respecta a la campaña de montanera 2020-2021, finalmente se han validado y precintado en la categoría de bellota 100% ibérico las piezas de 24.908 cerdos, frente a los 26.507 que se precintaron en la montanera anterior, un 6% menos. Por otra parte, en el año 2021 se han inscrito en esta DOP dos industrias nuevas, por lo que actualmente la conforman 18. Además, se han inscrito 117 explotaciones ganaderas incorporándose a los registros de la Denominación, con lo que a fecha de hoy forman parte de la misma 634 explotaciones.

¿Cuál es la clave del nivel alcanzado?

El valor de la marca de la DOP Los Pedroches es cada vez mayor y eso se debe al buen hacer de los ganaderos y de los industriales, al trabajo riguroso de nuestro personal y, especialmente, a la excelencia del jamón de bellota 100% ibérico amparado por el consejo regulador.

¿Cómo valora el desarrollo del concurso al mejor jamón de este año?

Ha sido un concurso de primer nivel, con un aumento importante de la participación, y es que ante el jurado se presentaron 13 jamones con unas características similares y seleccionados al detalle por las empresas y como ha pasado en otras ocasiones los premios se definen por centésimas. Además, es un concurso con prestigio y con miembros del jurado muy prestigiosos, con experiencia y de reconocida solvencia.

¿Cómo valora, esa particular forma de degustación que ha sido el Túnel del Jamón?

Estamos muy satisfechos porque el público ha tenido un papel activo al presentársele un plato con 20 lonchas, de 4 empresas y 5 lonchas de cada una. Ha sido una experiencia para contrastar y experimentar y las personas que han tenido la oportunidad de participar han salido muy satisfechas.

¿Qué perspectivas manejan en cuanto a comercialización para estos meses y de cara a la Navidad?

La situación es totalmente distinta a la del año pasado. No obstante, aunque estemos en nivel 0 aún hay incertidumbre y eso hace que no se haga acopio de producto porque no sabemos qué puede pasar dentro de unas semanas, pero lo más destacado es que están abiertos los canales de hostelería y catering, por lo que yo tengo una percepción optimista y, si no llegamos a los niveles de comercialización del 2019, nos vamos a quedar muy cerca.

Terminados los eventos de Villanueva de Córdoba, ¿cuáles son los siguientes planes de promoción?

Estaremos este mismo mes en el Salón Gourmet de Madrid, donde hemos sido seleccionados como el mejor producto gastronómico nacional. Tendremos el formato de estar y abanderar la DOP pero dando cabida también a las industrias adheridas. Además, iremos a otras ferias.