Este pasado miércoles el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales abrió su exposición pública para la obligada recogida de propuestas y alegaciones. Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, supone una importante renovación de la normativa vigente en nuestro país sobre la tenencia y atención de animales, especialmente de los domésticos. Tal y como explica la presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac), Lola Alcaide, la nueva norma ministerial tiene un punto novedoso muy importante y es que deja atrás la diversa y dispersa legislación existente hasta el momento en España.

«Ahora mismo, cada comunidad autónoma tiene su propio registro de mascotas, por tanto, si se te pierde un animal aquí y por lo que sea aparece en Valencia, por ejemplo, el veterinario de allí no puede saber su procedencia, y con la nueva norma esto desaparece». En general, va a estar todo «mucho más controlado» explica, en tanto que «va a haber un registro de adiestradores, de criadores, de protectoras... en ese sentido va a estar todo más conectado y unificado». Lo cierto es que con la nueva ley, a nivel general y sin entrar en muchos detalles, «por fin se está dando a los animales la importancia que merecen, sobre todo respeto y protección», subraya Alcaide. Ahora bien, añade, en este anteproyecto no pasan desapercibidas ciertas cuestiones como que «los toros, por lo que se refiere a espectáculos taurinos, lamentablemente no están incluidos».

Como suele decirse, una de cal y otra de arena porque en lo que a perros de caza se refiere, la Fapac muestra su satisfacción ya que la nueva norma no hace distinción entre razas o funciones, es decir, «los pone a todos al mismo nivel, y por fin los perros de caza serán cuidados y amparados como los demás». Otra cuestión novedosa es la tipificación de los perros potencialmente peligrosos (PPP), que deja de existir, «sin perjuicio de que, de manera reglamentaria, se establezcan las condiciones en que deberán manejarse, previa realización de un estudio de sociabilidad» expone la presidenta.

A este respecto, el veterinario Antonio Cabezuelo advierte de que «el perro sacará el carácter que quiera el dueño, independientemente de la raza que sea». Coincide en este punto el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, Antonio Arenas, quien destaca de esta cuestión que es algo «que desde el órgano colegial siempre hemos apoyado, un perro de la raza Pitbull, por ejemplo, puede ser un trozo de pan, y conozco más de un caso de este tipo, por lo que esta cuestión es sin duda bienvenida». No tanto ocurre así por parte de algunos dueños consultados sobre el artículo donde reza que las personas titulares o responsables de perros deberán haber realizado previamente un curso de formación acreditado para la tenencia de los mismos. «Yo llevo teniendo perro toda mi vida, de distintas razas, considero que los conozco bien, ¿y me van a hacer que haga un cursillo para prepararme?» reflexiona Jesús, al borde de la indignación mientras acaricia a Tombo, su ejemplar de perro de aguas.

«La idea no me parece mal para quien no haya tenido nunca una mascota y quiera hacerse con una, mejor conocer al animal antes que abandonarlo porque no te cuadre, ahí sí lo veo lógico, pero con los que tenemos experiencia me parece un sinsentido», añade. María, una señora que pasea a una pequeña caniche, niega con la cabeza a la vez que señala que «eso no creo que sea así para todo el mundo, yo se cómo cuidar a mi perra, que tiene ya doce años y mira lo bien que está», afirma señalando al animal, que a su vez mira a su dueña como si supiese que está hablando de ella. A este respecto, la presidenta de la Fapac subraya que «desde las protectoras ya se hace eso de informar porque es bueno explicar a la persona cómo es el carácter del perro que quiere adoptar o comprar, para que sepa actuar en consecuencia y no se lleve a sorpresas a posteriori». Este punto también es valorado de manera positiva desde el Colegio de Veterinarios, donde señala su presidente que «la formación para una tenencia responsable no está mal».

En este aspecto destaca que es algo que se tiene que abordar desde la infancia con programas educativos especiales más que de manera puntual, «nosotros llevamos años llevando a las escuelas este tema», apunta. En cuanto a la prohibición de vender animales en tiendas, exponiéndolos en escaparates, asevera Arenas que «esto es una cuestión más ideológica que otra cosa, porque si uno quiere tener un animal de compañía porque sabe que le va a hacer feliz y le va a dar el bienestar que merece, que para eso se tienen los animales domésticos, ¿qué va a hacer? Porque lo normal es tener al animal para verlo y tener contacto con él y si a partir de ahora no se puede... va a ser complicado».