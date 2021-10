La agencia internacional Moody´s ha elevado a Baa1 la calificación de solvencia de los depósitos a largo plazo de Kutxabank, grupo al que pertenece Cajasur y ha subido su perspectiva de estable a positiva. En sus argumentaciones para la mejora del rating (solvencia), la agencia destaca la mayor rentabilidad del banco, gracias a la diversificación de los ingresos provenientes de su negocio asegurador y de los activos bajo gestión. En concreto, remarca que el margen de intereses representa el 48% de su margen bruto, frente al 67% del sistema financiero español, hecho que la agencia valora muy positivamente porque muestra la capacidad del banco para resistir en un entorno de tipos en negativo como el actual.

Otro aspecto que la agencia subraya es la mejora de la calidad del crédito incluso en una situación de pandemia. Además, tiene en consideración la fuerte posición de capital del banco, donde destaca su elevado nivel de CET1, que se sitúa a la cabeza del sector financiero español. Remarca también que su ratio de mora se sitúa en el 2% al cierre de junio del 2021, frente al 4,1% del sector financiero español, con una cobertura del 76,2%. La agencia de rating no espera un deterioro apreciable de la calidad del riesgo en 2022 una vez que hayan vencido las moratorias. Adicionalmente, Moody´s valora de forma positiva la reciente emisión del primer bono verde de Kutxabank.

Esta consideración positiva sobre la evolución del desempeño de Kutxabank se une a otros reconocimientos recibidos a lo largo del año. La revista The Banker consideró a Kutxabank como The Best performing Bank in Spain por segundo año consecutivo y en los resultados del ejercicio de Stress test del ECB, fue la entidad española más solvente incluso ante un escenario extremadamente adverso. Además, el Banco Central Europeo la situó como la entidad con menor requerimiento de capital del sistema financiero español.