En la mañana de este jueves se ponía en marcha en la Diputación de Córdoba el ciclo de jornadas Exainverso, una formación de emprendedores a cargo de inversores de éxito. Tal y como explicaba en la inauguración el delegado provincial de Empleo, Miguel Ruz, " se trata de un programa enfocado a la formación en captación de inversión privada para startups a cargo de los representantes de los mayores fondos de inversión de España". La propuesta se desarrollará a lo largo de cinco jornadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Enrique Saint-Gerons, presidente de la Asociación para la Promoción de la Inversión el Emprendimiento (Asproinver), organizadora de la actividad, apuntaba que esta mentorización de inversores a emprendedores se ha creado con el objetivo de fomentar y promocionar la generación de negocio en Córdoba. “Nuestro objetivo real es que el conocimiento y el talento de la ciudadanía cordobesa se quede aquí, provocando opciones de futuro y dejando a un lado la idea de que hay que salir fuera para que una idea triunfe” aseguraba el empresario añadiendo que "como cordobés de nacimiento y convicción, pretendo que todas las empresas que tengo permanezcan en esta provincia". La idea es crear empleo a través de las startups que estos emprendedores van a promover y, en el mejor de los casos, a crear. "Tenemos que ser solventes y atractivos para que clientes extranjeros quieran venir hasta nuestra provincia y contribuir de esa forma al desarrollo económico" apuntaba Saint-Gerons. Asimismo ha querido agradecer a Netin Club por su labor a la hora de organizar y captar tanto los proyectos "como los inversores que de su mano llegan a Córdoba".

Jesús Alonso Gallo, inversor invitado en esta jornada y partner en Cupido Capital aseguraba que su presencia hoy en Exainverso era para "tratar de devolver a la sociedad una parte de lo que me ha dado" . "Las personas que se convierten en empresarios tienen cierta obligación con los demás", aseguraba apostillando que "si las cosas cosas te van bien y decides convertirte en inversor es razonable pensar que tienes que ayudar a los demás para que tengan posibilidades para poder construir su sueño, se trata de hacerlo un poco más fácil". A su juicio, ser empresario es una decisión complicada, "la iniciativa privada de las personas que quieren crear cosas que no existen es el principio por el que bajamos de los árboles". Desde su postura como inversor manifiesta que "siempre todo puede ser mejor y en ese camino de emprender es en el que tenemos que trabajar" y por ello "estaré encantado de compartir los trucos que me han ayudado para que los inversores se puedan relacionar con los futuros empresarios". concluía.

En esta primera jornada han estado presentes los emprendedores cordobeses Enerdós, DoValue, RedClaimer, Andros, Tía Arantza, Global Solo Montanera y de fuera de la provincia, Deservoo, Connetattoo y Waaraya. En cuanto a los inversores participarán junto a Jesús Alonso, Ernesto Muñoz, Manangin Partner en Fellow Funders y Business Innovation Coach; Tom Horsey, Managing Partner en Ionic Fund, Business Angel y Venture Capital Investor; y Javier García, Partner en LUAFund, economía, finanzas y estrategia empresarial.

En lo que a desarrollo del proyecto se refiere, los emprendedores trabajarán junto a los inversores para que lleguen a una ronda de inversión, prevista para el 17 de diciembre, preparados y con los conocimientos necesarios para que su idea alcance el éxito. Una vez concluidas todas las jornadas formativas con los inversores, cuatro proyectos serán elegidos por cada uno de los inversores para poder optar a la ronda de inversión, fechada en diciembre.

La Delegación de Empleo de la Diputación ha aportado 10.000 euros a esta iniciativa que, en palabras del delegado provincial “se sitúa en consonancia con nuestro principal reto, el de fijar la población al territorio, y que mejor manera de hacerlo que convirtiendo a la provincia en una zona con oportunidades de futuro, en la que las iniciativas de emprendimiento generan empleo y crecimiento”.