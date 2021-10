El consejo de administración de la empresa municipal de Aucorsa ha aprobado hoy el nombramiento de un nuevo responsable del área de Operaciones y Planificación con votos en contra y cierta polémica. La votación ha salido adelante con los apoyos a favor de los consejeros de Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención de PSOE y Vox, y los votos en contra de los representantes de Izquierda Unida y de Podemos, que ven en el procedimiento de selección lagunas. Se da la circunstancia de que el técnico nombrado hoy es hijo de la persona que ha ocupado hasta la fecha esta responsabilidad.

El presidente de Aucorsa y responsable de Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha asegurado a este medio que "se ha seguido escrupulosamente todo el proceso previsto en las bases de selección que fueron aprobadas, también por Vox" y que se trata de una decisión que "se ha resuelto a nivel técnico por la comisión de selección con personal de Aucorsa". El consejero del PSOE en Aucorsa José Antonio Romero ha explicado su abstención "en consonancia" con lo que votó este grupo municipal respecto a la convocatoria de las bases.

Comité de empresa

El comité de empresa de Aucorsa se ha mostrado en contra de las pruebas psicotécnicas en general (entrevista personal, grupal o de personalidad) porque "las hace una empresa externa, son muy subjetivas y están fuera de control o fiscalización del tribunal de examen". En el que se ha aprobado hoy, al ser de tipo técnico, ni el comité de empresa ni las secciones sindicales pueden participar. Respecto a la promoción interna, el presidente del comité Custodio Sánchez dice que "siempre generan desconfianza porque se han dado casos raros donde en la prueba psicotécnica se ha puntuado muy alto y gracias a esta nota se ha sacado la plaza".

Críticas de Vox y Podemos

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba y consejera de Aucorsa, Paula Badanelli, ha mostrado su indignación a través de un comunicado, después de que haya salido adelante “una contratación que tiene numerosas sombras”. Este grupo municipal ha pedido que comparezca el presidente de la mesa de contratación, para aclarar algunos términos antes de continuar el proceso. "Sin embargo, a nuestro juicio, nada ha sido aclarado, y a pesar de ello han seguido adelante con la contratación, sólo con el voto a favor de Partido Popular y Ciudadanos”, ha explicado Badanelli.

La portavoz del grupo municipal de Vox ha advertido de que “esta situación no es nueva, ya pasó hace unos meses, un aspirante que no fue seleccionado se fue a los tribunales, ganó y tuvo que readmitirlo la empresa. Esto es una situación parecida, hemos enumerado algunos de los puntos del proceso de contratación que, según nos han informado los aspirantes, carecían de transparencia. Además este tipo de procesos acaban siendo un gasto añadido a la empresa municipal”. Por último, Badanelli ha denunciado que “ como podemos comprobar se sigue colocando al personal a dedo, seguimos con los chiringuitos, el PP y el PSOE siguen las mismas políticas, son lo mismo. Son incapaces de garantizar la objetividad, el mérito y la capacidad, para nosotros algo que es vital que exista en la empresa pública, no puede haber en sus procesos la más mínima sombra, la más mínima duda. Esta contratación, reitero, ha salido con el voto a favor de PP y Ciudadanos, habrá que esperar porque, muchos nos tememos, traerá muchos problemas y acabará en los tribunales”.

Desde el grupo municipal de Podemos también denuncian la decisión y dudan de este proceso: por las quejas del resto de participantes; porque la persona con mayor puntuación obtenida en el proceso es hijo del actual responsable; máximas puntuaciones en un examen tipo test y las pruebas subjetivas como el role play o la entrevista personal o valoración de méritos que presentan dudas.