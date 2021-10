Hágaselo mirar y empiece a pensar que es gafe si ha resultado atracado esta semana –no se incluye aquí el trabucazo de las eléctricas, que ese es otro cantar--, porque entre el Centenario de la Guardia Civil (enhorabuena al benemérito instituto) y los actos por el día de la Policía Nacional la cosa en Córdoba está de un castrense-policial que arde. Cualquiera delinque, oiga.

Mientras, en el PSOE se han puesto intensos con la modernidad. La precandidata a la secretaría provincial Carmen Campos se ha grabado un vídeo de promoción y para «un tiempo de cambio», que el único clásico que incluye es «el compañeras y compañeros» (faltó el del metal) con el que la candidata arranca su speech. Todo lo demás, imágenes y música, parecen sacados de una serie de HBO de ciencia ficción y para millennials. Confieso que yo misma, nacida en el 76 por orientarles, no estoy segura de haberlo entendido del todo. Miedo me da si Antonio Ruiz, también candidato a la reelección, tiene pensado emular el estilo de mensaje para dirigirse a los socialistas de carnet que deberán votarle, a ver si con tanta innovación no los van a entender los de las agrupaciones locales. Ahí, en las agrupaciones, es comidilla el fichaje que Rafi Crespín --que sigue sin pronunciarse respecto al cónclave provincial-- ha hecho para el Congreso (de los Diputados, no el federal, que nos liamos): el mismísimo Alberto Mayoral, un clásico de la agrupación Sur, la de los duranes, que da el salto al equipo sanchista de primera división.

En el PP, Adolfo Molina se ha marchado a la convención nacional que se celebra en Valencia y que le está saliendo come ci comme ça (en honor a Sarkozy) a Pablo Casado. Recordemos, por poner, la salida de pata de banco de Vargas Llosa para quien «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien». Un poema fue la cara de Juanma Moreno al escuchar al escritor. Menos mal que Ayuso firmó la paz con Casado: «Necesitamos que tú llegues a presidente del Gobierno», aseguró. El presidente de los populares cordobeses, moderado en fondo y forma, intervino en una mesa presidida por Javier Maroto y se hizo una foto al mejor estilo dónde está Wally (encuéntrelo) con los andaluces.

En Capitulares, después del pleno, que son los 101 kilómetros de Ronda de la política por duración sobre todo de los ruegos y preguntas, la semana ha estado tranquila. El jueves presentó el alcalde, José María Bellido, junto a las tenientes de alcalde, Isabel Albás y Blanca Torrent, los proyectos con los que la ciudad aspira a captar 15 millones de los Fondos Next Generation (más 3 millones de recursos propios) y se quejó del escaso margen de tiempo que han tenido para acudir a la convocatoria del Gobierno central (con razón, porque en una de ellas ni un mes han dado). Quizá haya sido la falta de tiempo la que ha restado, digamos, imaginación, pongamos, audacia a los proyectos (el grueso iría a la renovación de flota de Aucorsa y Sadeco y a la instalación de un sistema que disminuya la huella de carbono de sendas empresas) con los que Córdoba aspira a la financiación, o quizá haya sido que, como dijo el alcalde, no valía inventar por inventar sino presentar proyectos «maduros», aunque lo que se pretenda con ellos sea transformar (verbo en exceso ambicioso) la ciudad.

En esa misma rueda de prensa, el gobierno municipal tuvo a bien informar de que también han concurrido a unas ayudas para el turismo que saca el ministerio del ramo. En concreto, piden 14,7 millones para gastar en los próximos tres años, tarea harto difícil si se tiene en cuenta el flemático ritmo ejecutor del presupuesto local o experiencias tan nefastas como el plan de grandes ciudades turísticas, del que no solo dejamos de cobrar algunas partidas, sino que hubo hasta que devolver parte del dinero, sin haber terminado los proyectos. Una ruina, vaya. Ojalá que esta vez se consiga la financiación, sin que le cueste dinero a la ciudad.

Ojo, que a las ordenanzas fiscales del 2021 le ha salido una voz crítica: la del Consejo del Movimiento Ciudadano, que ha alertado de que la rebaja fiscal va a dejar las arcas municipales con las canillas al aire y que luego se resentirán los servicios públicos. El que avisa, ya saben.

Revés también para la oposición, en concreto para el grupo municipal de IU, al que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ni le ha dado ni le ha quitado la razón, pero le ha inadmitido el recurso que presentó contra el contrato para el nuevo espectáculo nocturno del Alcázar. El alcalde ha dado el hecho por zanjado, pero IU estudia en serio acudir a la vía judicial. Continuará.