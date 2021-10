El ocio nocturno, los bares y sus clientes celebraron este viernes por todo lo alto la nueva fase de la pandemia, fase 0, que es a todos los efectos la vuelta a lo que antes entendíamos por normalidad. Después de 18 meses, pudieron abrirse las pistas de baile, con lo que las discotecas y los pubs volvieron a ser lo que fueron antes del estallido del coronavirus. Rubén Rivero, del Grupo Góngora, confirma la expectación, nerviosismo y alegría por el regreso del ocio nocturno después de tanto tiempo.

«Estamos muy contentos, pero también prudentes porque no pase nada, no haya ningún problema y no venga una nueva cepa a hacernos dar marcha atrás en todo», comenta el representante del sector. En la capital abrieron anoche prácticamente la totalidad de los locales de ocio, a excepción de Babilonia y Bambú que continúan con los preparativos. «Creemos que la gente tiene muchas ganas de salir», comentaba ayer Rivero.

El presidente de la patronal de la hostelería (Hostecor), Francisco de la Torre, también celebra el regreso de sus compañeros de la noche y de la vuelta de la normalidad. «A día de hoy, con la fase 0, la normalidad es absoluta», comenta. No obstante, la Junta de Andalucía ha recomendado al sector hostelero vigilar para que se sigan respetando las distancias de seguridad siempre que se puedan en el exterior y que los clientes continúen poniéndose mascarillas en el interior. Por eso, indica De la Torre, «le hemos pedido flexibilidad a la Gerencia Municipal de Urbanismo para poder seguir teniendo los veladores separados una distancia de 1,5 metros, ojo, no tener más veladores, que eso nunca lo hemos tenido, sino poderlos mantener separados».

Hostecor considera que esta medida debería mantenerse al menos un tiempo por criterios de prudencia, pero de momento el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, no se ha pronunciado ni en un sentido ni en otro».

Para el presidente de Hostecor, la clave es seguir recuperando el turismo internacional, que continúa siendo más bajo y no está al 100%, para lo que propone a las administraciones públicas un mayor esfuerzo inversor en campañas promocionales. «Otras ciudades cercanas a Córdoba están haciendo esas campañas de promoción y en esa materia la ciudad lleva un tiempo parada», lamenta.