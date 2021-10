Organizada por la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura y el Ayuntamiento de Espejo, la Matanza Tradicional de cerdo de esta localidad se ha asentado como un evento anual estrechamente vinculado con la gastronomía y las tradiciones de este municipio cordobés. Desde hace dieciocho años, su celebración ha coincidido con el puente de Todos los Santos. Una cita que se ha convertido no solo en seña de identidad de Espejo sino en reclamo turístico en este marco de la comarca Guadajoz-Campiña Este. Así lo manifestaba Florentino Santos, alcalde de Espejo, quien agradecía el reconocimiento tras recoger el galardón concedido por CÓRDOBA, «por haberse acordado no solo de nuestro pueblo sino de una tradición como es la matanza del cerdo, a la que invito a conocer a todos aquellos que no la conozcan, estoy seguro de que se sorprenderán gratamente».

La edición pasada, debido a las circunstancias sanitarias especiales, no pudo celebrarse la que hubiese sido la 17ª edición, si bien se optó por una alternativa cargada de solidaridad con aquellos que más necesitaban ayuda. «Se adquirió de las empresas cárnicas locales y las cooperativas olivareras lotes de productos que fueron entregados al banco de alimentos», explicó el regidor, destacando que «después de un año en blanco este año esperamos la cita con especial ilusión».

Un evento que para la localidad espejeña es de especial importancia en tanto que sirve para, como apunta el alcalde, «saber de dónde venimos para saber hasta dónde podemos llegar». Además, en el caso de esta actividad, también sirve para poner en valor todos los recursos gastronómicos que tiene Espejo. «Contamos siempre con el sector del aceite, con nuestras cooperativas, y por supuesto con las industrias cárnicas para potenciar esa segunda fuerza económica que se desarrolla en nuestro pueblo».

En cuanto a la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura, reconoce Florentino Santos que ellos fueron los verdaderos impulsores de esta matanza tradicional y que por ello «el Ayuntamiento de Espejo tiene que estar siempre al lado de ellos para que sigan creciendo y, sobre todo, que sigan potenciando esta actividad».