La Delegación de Juventud se acerca al Distrito Sur para crear proyectos basados en la participación

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, liderada por Cintia Bustos, desarrolla una programación basada en unos pilares que al mismo tiempo constituyen importantes retos, como son apoyar a los talentos jóvenes emergentes de la ciudad y crear programas y proyectos que surjan de la participación ciudadana o contribuyan a la buena salud de la misma.

En este segundo reto la Delegación tiene muy presente el valor que constituyen los Consejos de Distrito y es por ello que se han mantenido diferentes reuniones con colectivos, asociaciones y Consejos de Distrito a lo largo del año 2021.

Fruto de algunas de estas reuniones, surgió la necesidad de escuchar a los agentes dinamizadores de los distritos, representados en el caso del Distrito Sur por el Padre Miguel David Pozo y el Consejo de Distrito. “Creemos que la Delegación de Juventud ha tomado la forma más idónea de sumar en los barrios, es fundamental que cuenten con la participación de los Distritos, somos quienes estamos más en contacto con las necesidades de nuestros vecinos”, considera la presidenta del Consejo del Distrito Sur, Mariló Damián.

Por su parte, el párroco de Santa Luisa de Marillac apunta que “estamos contentos por implicación de Juventud. Nos hemos sentado, nos han escuchado y se han desarrollado alguna acción puntual, que esperamos continúen en el tiempo”. Miguel David tiene la máxima de que “nunca es tarde” y que “toda la ayuda es bienvenida. Yo llevo seis años luchando por este barrio, su juventud y todo el que lo necesita. El Ayuntamiento debe estar, y está, en el polígono, es un sitio para hacer muchas cosas reales”. Aunque eso sí, el párroco deja claro que “las acciones puntuales corren el riesgo de ser estelares, que de poco o nada sirven si no son proyectos de largo recorrido, que ocupen el tiempo de los jóvenes y los abastezcan de herramientas reales para crecer y mejorar”.

ESPECTÁCULO FLAMENCO

Gracias a esas conversaciones mantenidas ha sido posible, por ejemplo, que uno de los últimos espectáculos artísticos de la programación de Planneo al Fresco, el espectáculo Sueño Gitano, se celebrara en la explanada junto a la parroquia Santa Luisa de Marillac. En esto han tenido mucho que ver las propuestas recogidas de la ciudadanía por el Padre Miguel David y una consolidada sugerencia del Consejo de Distrito, que demanda que “los espectáculos promovidos por el Ayuntamiento deben abarcar otros barrios y no centrarse en el entorno de la Calahorra”.

De esta forma, haber podido disfrutar de aquella actuación flamenca “fue fantástico, la gente realmente disfrutó y fue un final de verano genial para todos”, apunta Mariló Damián. La acción de Planneo también supuso el final del campamento de verano “Puerta Verde”, que organiza el Padre Miguel David y que ha cumplido su tercera edición. Para quien no conozca este proyecto, se trata de “dadles a los niños del barrio, desde los 3 años, unas semanas diferentes de su realidad diaria. Además, contamos con voluntarios que vienen de todas partes, incluso de fuera de España para hacer un voluntariado que se escapa a lo común. El Polígono Guadalquivir tiene unas virtudes que pocos sitios del país tiene, así que incluso tenemos lista de espera” para ayudar a los jóvenes del barrio cordobés. Este año han trabajado con 126 niños y han tenido 57 voluntarios. El proyecto va a seguir activo durante todos los sábados del año. Este es uno de los tantos proyectos que desde la iglesia del Polígono se han impulsado, “siempre pedimos ayuda para poder desarrollarlos, muchas veces no nos pueden ayudar con subvenciones al ser una parroquia y no una asociación, pero cualquier colaboración es bienvenida. Es el caso de Aucorsa, que por ejemplo nos ayuda con los traslados que hacemos con los niños de Puerta Verde”.

ARTE CALLEJERO, CON FLORES

También ha sido posible el éxito del taller práctico de instalaciones florales callejeras FlorMotion gracias al llamamiento que, desde el Consejo de Distrito, se hizo a las entidades que trabajan en los barrios de Sur. Así, fue posible que se desarrollara con jóvenes de este distrito pertenecientes a ADEAT, Fundación Don Bosco, Asociación Hogar Mariposas y al proyecto Puertas Verdes de Santa Luisa de Marillac. Varios grupos de trabajo que ya tuvieron una formación a cargo de los profesionales de FlorMotion (un enjambre de floristas de toda España) y que a mediados de octubre tendrán la opción de poner en práctica lo aprendido.

Tanto la presidenta del Consejo de Distrito Sur como el sacerdote coinciden en que “lo ideal es que este tipo de acciones tuvieran un seguimiento, un recorrido en las vidas de estos jóvenes”. Así, Miguel David Pozo lo tiene claro: “Trabajar con los niños del barrio, llenar su tiempo es dadles futuro, no es un titular, es real”.

La intención de la Delegación de Juventud es continuar apoyando y promoviendo aquellos proyectos que, en consonancia y formando parte de sus programas marco, como son Proyecto Gata, Córdoba Identidades o TRAMPA X, entre otros, beneficien la presencia de jóvenes de nuestros barrios en su programación, enriqueciéndola con realidades e intereses diversos.

Con todo, la mejor forma de avanzar para el beneficio común es seguir trabajando en base a la participación, escuchando y haciendo partícipes a todos los agentes que pueden aportar para que el Distrito Sur y, en particular, el Polígono Guadalquivir estén cada vez más integrados en Córdoba, “o lo que es lo mismo, que Córdoba esté más integrada en estos barrios”, sentencia Mariló Damián.