Unidas Podemos y el sindicato CCOO han planteado este jueves en Córdoba movilizaciones en Andalucía para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza, que se evidencia en una lista de espera de más de 52.000 personas y en 108 días de espera, junto con la situación de los centros de salud que se encuentran "desbordados y colapsados con catorce días de espera para poder ver al médico de cabecera", según ha afirmado el responsable de Atención Primaria de CCOO en Córdoba, José Antonio López Luque.

Para el portavoz de Unidas Podemos en Andalucía y coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, la situación de la sanidad pública andaluza se encuentra en "una situación insoportable y ya es un clamor popular la indignación de los ciudadanos, compartida por los profesionales sanitarios por el maltrecho estado de la sanidad pública andaluza".

Valero ha recordado que durante el pasado verano "la atención primaria estaba completamente saturada, las urgencias colapsadas, los quirófanos cerrados, no se suplían las bajas por vacaciones. Se ha aprovechado el verano para deteriorar aún más la sanidad pública", pero -ha continuado- "pasa el verano y el Gobierno andaluz de una forma rastrera se sirve de la pandemia para continuar deteriorando aún más la sanidad pública". En su opinión, esta circunstancia no es fruto de la casualidad, sino que obedece al plan "que Moreno Bonilla importa para Andalucía" desde Madrid y que consiste en "deteriorar la sanidad púbica para incentivar que a la ciudadanía no le quede más remedio que acudir a un seguro privado. Lo que busca Moreno es que la sanidad pública quede de manera residual y que sea la privada la que haga caja con el derecho a la salud".

Valero ha anunciado que "vamos a ganar este pulso al Gobierno andaluz y que no va a seguir engañando a la ciudadanía". El coordinador general de IU en Andalucía también ha recordado la "ofensiva institucional" en el Parlamento andaluz para recuperar la presencialidad en los centros de salud y ha afirmado que "apoyamos y empujamos la movilización social codo con codo con CCOO".

El planteamiento, según ha explicado Valero, es "ofensiva institucional, movilización popular y defensa de los servicios públicos". Dentro del calendario de movilizaciones para este viernes hay planteada una concentración de protesta para continuar en octubre ocn una ruta por los pueblos de la provincia de Sevilla. Valero ha asegurado que que con "la movilización popular vamos a parar" el deterioro de la atención sanitaria pública en Andalucía.