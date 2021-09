El vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, Enrique Quesada Moraga, ha presentado Familias ON, un proyecto enmarcado en la línea UCO-Social Innova del Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la UCO. Familias ON es un programa formativo on line en gestión de dispositivos móviles en el hogar y nace, según ha explicado Antonia Ramírez García, directora general de Formación Permanente e Innovación Docente de la UCO, para “dar respuesta a las necesidades de prevención y formación de las familias cordobesas ante el uso excesivo de dispositivos móviles y consumo de contenidos digitales y redes sociales de sus hijos e hijas".

Son ya diez las Ampas tanto de centros de primaria como de secundaria que participan en esta iniciativa educativa totalmente gratuita. Las familias recibirán la formación a través de la plataforma Moodle, que contará con material descargable, audios y vídeos, videoconferencias y grupos de apoyo interfamiliares. Se trata de un proyecto pionero en España por su formato, que pone el foco de atención en la prevención, la formación y orientación familiar y la promoción de padres y madres proactivos en la prevención de riesgos asociados al mal uso de los dispositivos móviles.

Enrique Quesada ha destacado el valor social de este proyecto, que “es especialmente demostrativo de la importancia de la transferencia del conocimiento generado por las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Humanidades”. Además, ha indicado que este tipo de transferencia del conocimiento “no tiene por qué medirse exclusivamente en términos de impacto económico, sino en los de bienestar social, y ahí es donde tiene que estar también la Universidad”.

En la presentación del proyecto han estado también presentes Mª Dolores Franco Carnero, representante del AMPA Maimónides, y Mª Luisa Lucena García, representante de Concapa. Mª Dolores Franco ha resaltado el “enorme valor del proyecto, que estamos construyendo entre todas las familias participantes, puesto que nos está obligando a hacernos buenas preguntas que nos llevan, necesariamente, a buenas respuestas”. Por su parte, Mª Luisa Lucena ha agradecido a la UCO el impulso para “empoderar a las familias y dotarnos de mecanismos para ayudar a nuestros hijos e hijas a quienes, a veces por amor, hacemos más daños al ser excesivamente permisivos”. Igualmente, ha subrayado la necesidad de que los niños vuelvan a aprender a relacionarse entre ellos sin la mediación de una pantalla, y ha pedido a las Ampas presentes que sirvan de cauce para se involucren más Ampas de Córdoba “por el bien de nuestros niños”.

Formación gratuita de la mano de un equipo multidisciplinar

El equipo docente está formado por una plantilla de especialistas en orientación y seguridad informática. En concreto, el equipo de investigación y responsable del proyecto lo conforman Antonia Ramírez García y Mª Pilar Gutiérrez Arenas, del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; Francis J. Poyato López, Área de Didáctica y Organización Escolar; a quienes se suman Juan Antonio Romero del Castillo, profesor del Departamento de Informática y Análisis Numérico de la UCO (Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial), y Aurora Quesada Ramírez, investigadora postdoctoral del Departamento de Informática y Análisis Numérico. Como personal externo a la UCO colabora Juan Jesús Alcántara Reifs, oficial de Policía Local de Córdoba y socio fundador de la Asociación Nacional de Agentes tutores de España (ANAT).

La duración del programa Familias ON es para todo el curso académico 2021/2022. Al ser formación on line el número de plazas es ilimitado y está abierto de forma gratuita a todas las Ampas que deseen participar. Está previsto que el proyecto continúe en el futuro con una nueva edición dedicada al juego on line tanto de menores como de adultos.