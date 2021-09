La portavoz de Salud y Familias del PP-A, Beatriz Jurado, ha valorado el anuncio del consejero del ramo Jesús Aguirre de que la atención primaria sanitaria vuelva a la presencialidad al 100% en los primeros días del mes de octubre.

Según informa el PP en una nota de prensa, para Jurado, "es una buena noticia que todos estábamos esperando y me consta que la Consejería de Salud y Familias está trabajando de forma decidida para volver a poner en marcha este servicio para poder trabajar como se hacía de forma previa a la pandemia". La portavoz ha añadido que “la atención primaria es la primera puerta del sistema sanitario, es fundamental para la protección de la salud de los andaluces y cordobeses ahora y siempre”, comenta.

Jurado ha recordado la voluntad del consejero Aguirre “de volver a abrir las citas presenciales y así se planteó desde el mes de marzo. Desde junio la actividad presencial era del 35 % y desde esta semana en todos los centros de salud se puede acceder de forma directa a la cita presencial porque la situación lo va permitiendo”.

La popular ha recordado que la incidencia de las distintas olas de covid ha ido provocando una presión sobre la atención primaria donde, además de atender a covid y su seguimiento, ha pivotado la vacunación y el trabajo de coordinación con residencias y centros educativos, visitas a domicilio, seguimiento pacientes crónicos, etc.

Sistema de protección de los centros de salud

Además, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, ha señalado Beatriz Jurado, se aprobó un sistema para proteger y evitar que los centros de salud fueran espacios inseguros y así proteger a los pacientes y a los profesionales. Lo que llevó a los dobles circuitos donde antes solo era necesario un equipo de profesionales ahora existen dos, uno para atender a los pacientes covid y otro para atender a los pacientes con otras patologías, un sobre circuito establecido para proteger a los pacientes y a los propios profesionales. También se optó por la atención telefónica para seguir atendiendo a los pacientes y llevar a cita presencial lo que el profesional así estimaba. Aquí y en toda España.

"Estas circunstancias son, evidentemente -señala la dirigente del PP- temporales mientras continúa el peligro, y algunos quieren obviar que hasta hace pocas semanas la 5ª ola seguía en aumento y obliga a seguir manteniendo estas circunstancias".

"Los problemas en la atención primaria no es algo exclusivo en Andalucía", según Jurado, que añade que se trata de problemas que "están sucediendo en todas las comunidades autónomas debido a la cantidad de recursos que se han tenido que destinar a la crisis sanitaria del covid 19". Por eso, desde el PP, dice, "instamos al PSOE andaluz, que es una sucursal de Sánchez, a que por una vez arrime el hombro por esta tierra y le exija a Pedro Sánchez que deje de maltratar a Andalucía y dé a las comunidades autónomas los fondos covid para 2022".

Críticas a la oposición

La diputada cordobesa ha lamentado que la oposición “solo tenga un objetivo, dañar al gobierno andaluz y al presidente Juanma Moreno, cada vez más respaldado por los andaluces, y para ello no dudan en utilizar la sanidad, la educación y la política social. “El PSOE ha decidido que su forma de atacar es a través de la atención Primaria, como hizo el año pasado en el inicio de curso escolar; el curso escolar pasado fue un éxito por el esfuerzo de todos y le demostramos que se equivocaban; de la misma manera demostraremos que esta vez también se equivocan”, dice.

"Al PSOE no le importa la situación de la atención primaria, ni ahora ni cuando gobernaban", comenta Jurado, “si le importara no habrían recortado su financiación, no habrían sometido a los profesionales a unas condiciones laborales insufribles con contratos de hasta 1 día, no tendrían 3 minutos por paciente, no tendrían los cupos más altos en médicos de familia, pediatras y enfermería”.

"Con el gobierno de Juanma Moreno y con la gestión de nuestro consejero Jesús Aguirre hemos aumentado su financiación -asegura Beatriz Jurado- tenemos 6.014 profesionales más, los médicos de familia realizaron 2 millones de consultas más en 2020 que en 2019, 211 millones de euros para mejorar nuestros centros de salud que estaban abandonados y hemos mejorado la condiciones laborales y retributivas".

“Mejorar el sistema sanitario andaluz es una prioridad para el PP y para el gobierno andaluz de Juanma Moreno”, afirma la diputada cordobesa que ha recordado el impulso y la inversión del gobierno andaluz en los nuevos centros de salud de Villanueva de Córdoba, Montoro, Bujalance, Iznájar y Alcolea.

En este sentido, la parlamentaria ha resaltado que “jamás se ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo en infraestructuras sanitarias, y jamás un gobierno en Andalucía destinó el 7% del PIB a sanidad hasta que llegó el gobierno de Juanma Moreno”.

"Los datos lo demuestran", dice Jurado, que señala que en el 2019 la inversión en atención primaria en la provincia de Córdoba fue de 594.711 euros, en 2020 fue de 8.274.091 euros, y la previsión para 2021 y 2022 es de 33.428.490 euros. “Desde que llegó el gobierno de Juanma Moreno hasta 2022 la inversión en la atención primaria cordobesa será de más de 42 millones de euros”, asegura.

La diputada ha incidido en que el covid "nunca ha sido una excusa para dejar de invertir en nuestra sanidad, sino todo lo contrario; sin embargo, el covid sí está siendo una excusa para el Gobierno de España que se ha desentendido de todo dejando la responsabilidad en las comunidades autónomas".