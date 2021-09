La erupción volcánica en La Palma está emitiendo desde hace días una elevada cantidad de dióxido de azufre a la atmósfera que llegará este viernes a cubrir buena parte de la Península Ibérica, incluida Córdoba y el resto de Andalucía, según ha informado el sistema europeo de satélites Copérnico.

El dióxido de azufre procedente de la erupción volcánica en la isla de La Palma puede provocar, en altas concentraciones, irritaciones en las mucosas, lagrimeo, inflamaciones pulmonares y, en menor proporción, bronquitis, alveolitis y neumolitis. Este dióxido es un gas que se origina debido a la combustión de carburantes fósiles que contienen azufre, como el petróleo y los combustibles sólidos.

Sin riesgo de altas concentraciones de dióxido de azufre en Córdoba

Sin embargo, el especialista en Neumología del hospital Cruz Roja de Córdoba, Javier Redel, no estima que los citados efectos negativos para la salud se puedan producir en personas afectadas por patologías respiratorias en Córdoba. "Debido a la gran distancia existente entre Córdoba y La Palma no se contempla que en tierras cordobesas se produzcan concentraciones elevadas de dióxido de azufre", a no ser que cambie la previsión, apunta este experto.

Redel explica que la combustión del dióxido de azufre puede provocar en grandes concentraciones gases irritantes que causan tos, expectoración, ahogo e hiperactividad bronquial. Este neumólogo recalca que el uso de la mascarilla también al aire libre (aunque ya no sea obligatorio en exteriores y que se ha estandarizado entre la población general desde que se declaró la pandemia del coronavirus) es la mejor medida para protegerse de la contaminación ambiental. Este experto indica que incluso aunque se notara en Córdoba la nube tóxica en un mayor grado al que está previsto, usando la mascarilla, solo las personas con patologías graves como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o asma podrían notar síntomas solo leves. Además, Redel recuerda que las lluvias de los últimos días han ayudado a limpiar algo el ambiente en Córdoba y a reducir los niveles de dióxido de carbono.

La calidad del aire en Córdoba es actualmente buena

En la actualidad, según los tres medidores de la contaminación del aire de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba (ubicados cerca de la estación de trenes, en la Asomadilla y en Lepanto) la calidad del aire es actualmente buena. Aunque este verano se han producido varios episodios de calima, de forma que polvo del desierto en suspensión llegaba a la provincia cordobesa desde África, con capacidad esa masa de aire de dañar los pulmones depende de su densidad.