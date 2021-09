El secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, ha presentado este miércoles en Córdoba, a empresarios del sector turístico de la provincia, el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Meta 2027, aprobado el pasado 7 de septiembre y que fue presentado por primera vez en Málaga el día 9 de septiembre.

Se trata de un plan que pretende marcar al futuro del turismo andaluz para los próximos siete años, con el propósito de no quedarse atrás en este sector que ha cambiado con motivo del Covid y que sigue cambiando en función de las demandas de los visitantes. Para Córdoba, como para toda Andalucía, "marcará un antes y un después" porque se adapta a la realidad de la provincia y a sus fortalezas.

El delegado de Turismo de la Junta en Córdoba, Ángel Pimentel, ha subrayado que la implantación de este ambicioso plan supondrá la inversión en los próximos 6 años de 717,5 millones de euros, de los que la Junta aportará más de 546 millones. Pimentel ha calificado este día de presentación del plan como "un día muy importante para el sector turístico de Córdoba" porque se marcan "unos objetivos muy claros para el futuro de Andalucía, ya que el turismo es el motor económico que genera empleo".

En su explicación del documento, ya presentado en otras provincias, Manuel Muñoz ha resaltado que se trata de un plan muy consensuado con los agentes sociales y económicos, en el que han intervenido más de 300 personas, que se empezó a elaborar hace dos años y quedó parado por la pandemia, "la cual nos hizo replantear el plan".

El secretario general de Turismo ha explicado que el Plan Meta hace un análisis la situación actual y un diagnóstico estratégico, aporta siete ideas fuerza, objetivos a desarrollar y un programa económico y financiero. "Este no es un plan para meterse en un cajón", ha asegurado Muñoz, sino que "vamos a evaluar lo que se va haciendo, son objetivos medibles". Para él, lo fundamental es "la apuesta por la sostenibilidad integral porque si no, no seremos competitivos", y ser competitivos significa "conocer al turista que nos viene, de dónde viene y ofrecerle el producto que desea".

Muñoz ha señalado también que otra de las 7 ideas fuerza, la última, es el plan Post Covid. Así, ha explicado cómo en enero y febrero del 2020 Andalucía tenía los mejores datos de ocupación y "la pandemia nos ha zarandeado a todos", por lo que "tenemos que tener actuaciones pre crisis preparadas". Otra de las ideas fuerza es la formación y el empleo, otra la innovación y tecnología: "Tenemos que intentar que el turista se encuentre cada vez más sorprendido por lo que hagamos", ha dicho. Pero también es importante el márketing turístico o la gestión de la estacionalidad. "Andalucía está dejando de ser uno de esos lugares que cierran en noviembre, tenemos una diversidad turística y geográfica y una experiencia que nos lo permite, pero hay que llevar a cabo acciones que permitan que la estacionalidad sea cada vez menor, tanto en tiempo como en lugar y hay que distribuir al turista a lo largo del territorio", ha afirmado el secretario general de Turismo.