Facua Córdoba denuncia la discriminación que sufren las personas con diversidad funcional y sensorial en los centros deportivos municipales de la capital. La asociación se ha dirigido al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) para que elimine el trato desigual que supone el pago de una doble cuota a quienes necesitan acudir obligatoriamente en compañía de un ayudante para disfrutar de las instalaciones. La asociación ha tenido conocimiento por parte de diferentes usuarios con distintos grados de diversidad funcional, y también sensorial, de que se les está obligando a pagar una cuota de acceso adicional para que sus acompañantes puedan entrar con ellos a dichos centros. Estos ayudantes, sin embargo, son imprescindibles para que las personas con discapacidad puedan desarrollar con normalidad su actividad deportiva, por ejemplo, en una piscina.

Desde Facua Córdoba informan de que se han dirigido al Imdeco para instarle a que obligue a sus centros concesionados a que eliminen dicha trato discriminatorio, permitiendo que el acompañante acceda al interior sin necesidad de abonar cuota, así como que impulse una modificación normativa para recoger la gratuidad de los centros deportivos de titularidad municipal -aunque exista convenio con entidades privadas para su explotación- para dichos acompañantes que estén debidamente acreditados. Facua Córdoba rechaza de pleno esta obligación de que las personas con diversidad funcional deban hacer frente a un doble abono y cree necesaria la creación de un protocolo de accesibilidad municipal que deje en igualdad de condiciones a todos los usuarios en el uso y disfrute de las instalaciones deportivas.

El Imdeco niega que sea en instalaciones de gestión directa

Fuentes del Imdeco han negado que se produzca trato discriminatorio en sus instalaciones de gestión directa. "Muy al contrario, se facilita el acceso de cualquier persona con diversidad sensorial o funcional; en nuestras instalaciones de gestión directa no se cobra doble cuota", afirman de manera categórica. En lo que se refiere a las instalaciones de gestión indirecta, al Imdeco no le consta que se hayan producido casos del tipo que denuncia Facua. "No obstante, la dirección del Imdeco se pondrá en contacto con los responsables de la concesión para interesarse al respecto", apuntan las mismas fuentes.