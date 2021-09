El Día Europeo sin Coches, que se ha celebrado este miércoles, no ha conseguido que la ciudad de Córdoba respirara libre de humos, ni tampoco que no hubiera los acostumbrados atascos de tráfico en muchas de sus vías a las horas habituales. Prácticamente, la ciudad ha hecho en esta ocasión oídos sordos a la llamada europea de no sacar el coche a la calle.

El Ayuntamiento sí que ha intentado incentivar el uso de otros medios de desplazamiento con el reparto de obsequios en distintos puntos de la ciudad. Un grupo de azafatas en Gran Capitán, Las Tendillas, Santa Rosa, la plaza Costa del Sol, la avenida de Barcelona y la plaza de Andalucía han entregado de forma gratuita una bolsa de tela y un llavero a ciudadanos que se han desplazado a pie, en bici, autobús o en patinete por estas calles.

En tan solo un cuarto de hora, desde las 11.00 a las 11.15 horas, la azafata Luisa Moreno ha repartido 50 bolsas y 50 llaveros en la plaza de Costa Sol a personas que no iban en coche. «Han pasado muchos por este cruce con Camino de los Sastres que iban en patinete», ha comentado Luisa Moreno, un poco sorprendida de la cantidad de usuarios de este vehículo eléctrico.

Desde las 11.00 y hasta las 14.00 y luego desde las 17 a las 20.00 horas han estado azafatas repartiendo obsequios para animar a los cordobeses a que no cogieran el coche durante este miércoles. «La mayoría de la gente que pasa por aquí andando son personas mayores. Todavía no he visto a nadie joven», ha apuntado Moreno.

Como anécdota, esta azafata ha comentado que muchas de las personas a las que quería regalar la bolsa y el llavero han sido reticentes, porque «piensan que no son gratuitos y que luego les voy a cobrar o que van a tener que pagar algo por ellos».

También aseguraba que los transeúntes preferían el llavero a la bolsa, porque «es mucho más práctico al contar con un metro en su interior».

El Día Europeo sin Coche se ha celebrado dentro de las actividades que se están llevando a cabo en la ciudad dentro de la Semana Europea de la Movilidad, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos de otros medios de transporte alternativos.

Para lograr este fin, este miércoles también se han realizado un conjunto de actividades de movilidad como la Yinkana, que ha consistido en realizar un recorrido por la ciudad, bien andando o bien en bicicleta, en el que el participante ha tenido que seguir varios puntos de verificación ubicados en las calles de Córdoba.

También se han celebrado las rutas en bicicleta Pedalea de manera sostenible y saludable que han concluido con la temática Plazas de Córdoba con un máximo de veinte participantes.

Otra actividad, que también ha finalizado este miércoles, han sido las rutas peatonales, dirigidas a aquellas personas que quisieran conocer la ciudad «de una forma sostenible y saludable». Estos paseos andando han contado con un guía y en cada grupo no podía haber más de quince personas.

También se han convocado dos concursos, uno de fotografía en Instagram y otro de dibujo infantil. Este último se realiza a través de centros escolares y el plazo de presentación está abierto hasta el 30 de este mes.