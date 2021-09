El Consejo de Administración de Mercacórdoba ha sacado a concurso la contratación de una empresa que ponga en marcha el proceso de captación, formación y asesoramiento de pymes para participar en la micro ruta piloto del proyecto Mercado halal: Resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del turismo, financiado con fondos europeos. Con una dotación de 30.000 euros, la oferta indica que la iniciativa contempla esa micro ruta como un nuevo paquete turístico que se ofrecerá a los municipios participantes para que conozcan nuevos nichos de mercado basados en el potencial del cliente milenial musulmán. De momento, la experiencia piloto se llevará a cabo en Córdoba capital.

Para el desarrollo de la ruta, será necesario captar empresas que participen y presenten propuestas destinadas a este perfil de turista musulmán con el objetivo de diseñar un programa de visita de al menos dos días en el que se incluya ocio, alojamiento y alimentación halal.

Solo se consideran empresas aptas para participar en la ruta aquellas con certificación halal y/o acreditación muslim friendly, para lo cual se ofrecerá formación, asesoramiento y tutorización a las interesadas en adaptarse al mercado halal. La adjudicataria del contrato deberá asesorar y tutorizar a las pymes dispuestas a conformar la ruta, que en principio, debería reunir al menos a 20 pymes de la ciudad de Córdoba de los diversos sectores relacionados con la actividad turística. Las pymes participantes tendrán que tener un conocimiento básico del turismo musulmán, obtener la acreditación correspondiente, señalizar e identificar su inclusión en la ruta y aceptar ser un punto de información básico para el turista musulmán, además de participar en el uso de la tarjeta de fidelización hispano-lusa halal, ya que el proyecto se realiza en colaboración con Portugal.

Según informó recientemente en una entrevista la directora del Instituto Halal, Isabel Romero, en Córdoba hay actualmente un total de 30 empresas con certificado halal aunque no hay ningún hotel, por ejemplo, con este sello. El certificado halal no significa que los productos sean solo aptos para musulmanes, sino que respetan ciertos criterios. La versión flexible de este certificado es el sello de muslim friendly , que no tiene tantas exigencias. En ese caso, se trata de establecimientos normales donde los musulmanes no solo son bien recibidos sino que hay productos o servicios pensados para ellos como por ejemplo una opción de desayuno con productos halal o la indicación de la orientación a la Meca en las habitaciones, en el caso de los hoteles.

Mercacórdoba ha sacado a concurso simultáneamente la contratación del servicio de comunicación y difusión de la ruta y de la guía que se elaborará para este fin.