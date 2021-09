Izquierda Unida ha desvelado hoy nuevas “irregularidades” del contrato para la licitación de un nuevo espectáculo nocturno en el Alcázar, que se mueve entre “la chapuza monumental y la irregularidad flagrante”, según el portavoz municipal de este grupo municipal, Pedro García. IU recurrió hace unos días por vía administrativa este expediente de la Delegación de Turismo y anuncia que ampliará dicho recurso con los nuevos hallazgos detectados, como la falta de conformidad por parte de la Intervención (que pone un reparo no suspensivo a la licitación) o la carencia de un anteproyecto que explique la inversión técnica que tendría que hacer un licitador que aspire a la adjudicación o de la inclusión de documentación a escasas horas del cierre de la licitación. Para IU, este contrato “no puede ser legal en la vida, por sentido común”, por lo que exige al alcalde, José María Bellido, que lo paralice teniendo en cuenta de que hoy mismo se cierra el plazo para la presentación de proyectos y aún no se ha abierto ningún sobre. “El responsable es el alcalde porque él fue quien revisó el expediente y dijo que no tenía ninguna tacha”, ha recordado Pedro García que se pregunta que “qué más se puede hacer para hacerlo peor” en un contrato que es “una soberana chapuza”.

Entre las novedades desveladas hoy por IU destaca la carencia de un anteproyecto pese a ser una obra de más 40.000 euros, (el proyecto asciende a 1,2 millones), por lo que la licitación no especificaba técnicamente lo que había que hacer técnicamente. Precisamente, un licitador envió un correo electrónico, que se incorpora al expediente y al que ha accedido IU, en el que se interesa y pegunta datos técnicos que no se observan en el contrato. En concreto, pregunta por la sustitución de bombas, el caudal de entrada o la presión de las mismas. Para el grupo municipal de IU, ésta es la prueba empírica de lo que están denunciando y lamentan que, para colmo, la Delegación de Turismo lo trató de subsanar incorporando a horas de sacar la licitación los datos que requería ese licitador en su correo. “¿Y los otros? ¿Los que ya presentaron la licitación cómo se han informado?”, ha preguntado retórico García. En esta misma línea, la Delegación de Turismo también convocó a un día vistas una visita al Alcázar para los posibles licitadores.

Además, IU ha dado a conocer que el informe de Intervención ha sido de disconformidad (aunque no suspensivo) porque la interventora dice que no se trata de un contrato de concesión de servicios sino de concesión de servicios público. “Lleva un reparo como un camión, menos mal que no tenía ni una tacha”, ha resumido García. En suma, para IU, detrás de este contrato “hay 15 años de privatización de una instalación pública” y el es “el como de la chapuza” por lo que exige su retirada.