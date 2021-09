Startups in Love es una iniciativa enmarcada dentro del programa Startup 360 by Loyola que tiene el objetivo de conectar el talento de los estudiantes de la Universidad Loyola con startups de Andalucía Open Future aceleradas en los espacios El Cubo (Sevilla), La Farola (Málaga) y El Cable (Almería) para la realización de prácticas.

Los eventos de Startups in Love, organizados junto a Andalucía Open Future con un formato inspirado en el modelo speed-dating, permiten al alumnado conocer de primera mano las experiencias de los emprendedores, sus casos de éxito y soluciones tecnológicas, así como el carácter innovador que envuelve en general el día a día de estas startups. De este modo, los encuentros “Startups in love” propician el acuerdo entre ambas partes para la realización de prácticas en estas startups que desarrollan su actividad en los centros de aceleración de Andalucía Open Future antes mencionados.

Así pues, la iniciativa fomenta el desarrollo de competencias emprendedoras del alumnado universitario y, más aún, su incorporación en algún equipo que esté siendo acelerado por Andalucía Open Future. En este sentido, un buen número de ellos son contratados tras su paso por las startups.

En el último de estos encuentros celebrado el pasado mes de junio participaron diez startups procedentes de los espacios de aceleración de Andalucía Open Future. Fruto de aquel Startup in Love, seis alumnos se incorporaron a realizar prácticas en startups, concretamente, en Youforgetme y Pikotea (impulsadas en El Cubo); y en Brug, Owa y DSruptive (aceleradas en El Cable). Todas ellas están realmente satisfechas con la iniciativa, si bien cabe destacar especialmente el caso de las startups Owa y Disruptive, cuya experiencia ha sido tan positiva que los alumnos en prácticas pasarán a ser contratados para integrarse en los equipos de trabajo de estas empresas.

En OWA está la alumna Hilda Montenegro. Desde la startup nos expresan su satisfacción con su desempeño estos meses y con el programa en sí: “Para nosotros no sólo ha sido una grata experiencia contar con Hilda para su período de prácticas sino que además ha sido una experiencia muy útil para nosotros. La actitud y ganas de aprender de Hilda, nos lo ha puesto muy fácil de cara a su integración en la empresa. También su proactividad. En cuanto a la Universidad Loyola y su relación con Andalucía Open Future, valoramos la facilidad de la gestión de todo el proceso”.

Por su parte, Marina Schöneman, CEO de DSruptive, nos habla de lo interesante del programa y de las cualidades que han encontrado (y que han podido fomentar) en David Pineda, experto en Machine Learning y estudiante, al igual que Hilda, de la Universidad Loyola: “Nuestra experiencia con el programa Startups in Love ha sido muy satisfactoria. David, un estudiante de Ingeniería Informática, se ha sumado al equipo durante el verano para brindar apoyo en el área de desarrollo de software. En DSruptive llevamos un ritmo de trabajo muy ágil, al que David se ha podido adaptar muy bien. Sus conocimientos previos sobre las metodologías de trabajo y las plataformas que utilizamos facilitaron esta cuestión y la distancia no supuso ningún problema. Además de su buen nivel profesional, destacamos sus habilidades interpersonales y como equipo estamos contentos de que pueda continuar formando parte de nuestro proyecto, ahora en modalidad de prácticas extracurriculares. El programa Startups in Love, en colaboración con la Universidad Loyola ha sido una buena experiencia que nos ha permitido conectar con talento joven”, señala Marina.

El propio alumno, David Pineda, reconoce que “a priori la idea de realizar las prácticas en una startup no es algo que esté en la mente de la mayoría de los universitarios. Sin embargo, cuando me comentaron sobre esta posibilidad, lo vi como una oportunidad de ver nacer un proyecto y participar en toda esa fase inicial”. David califica estas prácticas como una gran experiencia: “Lo que más destaco es la familia que he encontrado dentro del equipo (otra ventaja de participar en una startup). A nivel de competencias me ha aportado bastante, tanto de investigación, como de cumplir con unas estimaciones y unos objetivos dentro de un plazo acordado a la hora de trabajar con un cliente”.