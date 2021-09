La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, se ha mostrado convencida de que en los próximos días habrá “más anuncios de compañeras” a optar a la secretaría provincial, un proceso al que de momento solo han sido dos las personas dispuestas a presentar su candidatura cuando se abra el proceso de cara al congreso provincial: Antonio Ruiz, el actual secretario provincial, y Carmen Campos. La concejala socialista ha hecho esas afirmaciones al ser preguntada por la opinión que le merece que una edil de su equipo, que llegó al Ayuntamiento de Córdoba en 2019 de su propia mano, Carmen Campos haya mostrado su interés en concurrir a ese proceso interno.

Ambrosio ha explicado que tuvo conocimiento de la intención de Campos el mismo viernes que saltó la información a la prensa y que fue la misma concejala la que se la comunicó por teléfono. “Es una comunicación dentro de lo que toca hacer ahora en el PSOE”, ha dicho Ambrosio para quien es “lógico” que quieran promocionar con algo de tiempo a los compañeros que aspiran al puesto ocupado actualmente por el presidente de la Diputación y alcalde de Rute. “Yo aoplaudó su gesto, el compromiso hay que demostrarlo con la acción y no solo con la palabra”, ha dicho respecto a Campos. No obstante, de manera diplomática Ambrosio se ha distanciado de la línea que podría representar su compañera en el Ayuntamiento de Córdoba, ya que ha dicho que en política no apoya “nombres y apellidos de personas, sino proyectos” con los que esté en sintonía. Así, Ambrosio ha indicado que “hasta que no conozca su proyecto” no se va a manifestar en ningún sentido.