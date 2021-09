Los accidentes mortales de los trabajadores autónomos no se investigan porque no hay ninguna ley que obligue a ello, aseguran los sindicatos. Por eso, CCOO y UGT demandan más atención para este colectivo. Ambos sindicatos han vuelto a concentrarse este viernes a las puertas de las Subdelegación del Gobierno en Córdoba para mostrar su pesar por la que es ya la undécima muerte en accidente laboral registrada en la provincia en lo que va de año, la de un trabajador autónomo que hoy hace una semana falleció al ser golpeado por una plancha de cristal de grandes dimensiones que se volcó del camión en el que la transportaban.

Según una nota conjunta de CCOO y UGT, ambos sindicatos recordaron que los autónomos son uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos frente a la siniestralidad laboral porque asumen los riesgos propios de las personas trabajadoras por cuenta ajena y al mismo tiempo los que conllevan la organización y planificación del trabajo y las tareas propias de la dirección y gestión empresarial.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, señaló tras la concentración que “cada vez que nos concentramos pedimos el cumplimiento exhaustivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales pero las personas autónomas que no tienen personal a su cargo no se les aplica esta ley, es decir, son personas que en su trabajo, ni tienen un plan de prevención, ni tienen evaluación de riesgos de su puesto de trabajo; son ellos mismos las que se tienen que vigilar a sí mismos y ser responsables de su seguridad y teniendo en cuenta la cultura preventiva que tenemos, se crea un coctel que al final lo que da es siniestralidad y muerte en el trabajo”.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, remarcó que “desde UGT y CCOO queremos decir basta ya a los accidentes que estamos padeciendo porque desde la última concentración, que si hacemos memoria tuvo lugar en el mes de julio, oficialmente había 7 fallecidos y desde entonces no hemos tenido ninguna concentración más, por lo que hasta el mes de julio había realmente 10 fallecidos, que comparado con el año pasado es un 150 % de accidentes más. Es verdad que el año pasado estuvimos bastante tiempo encerrados en casa por la pandemia, pero en proporción con la población activa los accidentes laborales estaban disparados”.

Ninguna ley obliga a investigar

En este sentido, el responsable de CCOO recordó que los accidentes mortales de los trabajadores autónomos no se investigan porque no hay ninguna ley que obligue a ello y “nosotros pedimos que se investiguen no para condenar ni que haya un castigo, sino para saber qué ha ocurrido y evitar que vuelva a pasar”.

Además, Sarmiento demandó “una mayor contundencia a la Inspección de Trabajo, ya que, con datos oficiales del año pasado, al mes de julio, había 4.310 accidentes en Córdoba, mientras que ahora tenemos 5.200 accidentes. De esos accidentes ocurridos en 2020, 50 fueron graves mientras que en este año llevamos 77, lo que supone un 54 % de incremento”.

Por eso, desde CCOO y UGT “demandamos que se tomen medidas sancionadoras. La reforma laboral nos sigue haciendo mucho daño, ya que cualquier trabajador que reclama sus medidas de seguridad a la hora de realizar su trabajo a veces no lo hace por temor a perder su puesto de trabajo. Por eso pedimos una mayor contundencia a la Inspección de Trabajo, incluso a la Fiscalía, que por suerte y a petición de ambos sindicatos, ya participa en la Comisión Provincial de Riesgos Laborales”, apostilló el responsable de UGT.