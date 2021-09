Las obras de reforma del recinto ferial de El Arenal anunciadas a finales de agosto empezarán el próximo lunes 20 de septiembre después de la instalación de un vallado perimetral de la zona por motivos de seguridad que se llevará este fin de semana, según ha podido saber este periódico. Se trata de la primera fase de la remodelación del recinto, que supondrá una inversión de 887.775,45 euros y que llevará a cabo la empresa Sepisur SL, adjudicataria del proyecto. En esta intervención, se actuará en la calle del Potro, la que separa la zona de casetas y la de los cacharritos. El objetivo de esta actuación, que parte de un proyecto de la Asociación de Casetas Tradicionales donado al Ayuntamiento es romper la barrera de albero que separa a las casetas de las atracciones para lo cual se levantará un muro temporal más bajo que el actual de hormigón, se pavimentará e instalarán bancadas donde sentarse y se cambiará la iluminación.

Los trabajos tendrán un periodo de ejecución de seis meses, por lo que deberían estar acabadas a mediados de marzo, salvo que se produzca algún retraso, lo que permitiría montar la Feria de Nuestra Señora de la Salud del 2022 en el mes de mayo, sobre la que el Ayuntamiento de Córdoba aún no se ha pronunciado.

Feria sin restricciones

Sobre la celebración de la Feria de Córdoba, todo está en el aire de momento, aunque la apuesta de los caseteros a día de hoy es una feria sin restricciones. Según el presidente de las casetas tradicionales, Rafael Bocero, su asociación confía en que la evolución de la pandemia continúe en la misma línea, que permita recuperar la normalidad total de aquí al mes de mayo. «Nosotros no podríamos montar las casetas si hay restricciones de aforo o con mascarillas, eso no es compatible con la Feria», afirma Bocero tajante. Según explica, «o hay feria total o no podremos tener feria», ya que «para las casetas tradicionales, que no buscamos beneficio sino dar un servicio a nuestros socios, no es factible cobrar una cota para montar una caseta a la que solo podrán ir unos días sí y otros no». Recuerda que los costes serán los mismos de un año cualquiera o más, «y si los socios no pueden disfrutar de su caseta y no pagan la cuota, no podríamos asumir el coste».

Por su parte, la Asociación de Casetas Populares coincide en que su deseo es «una feria sin restricciones», aunque consideran que «es muy aventurado prever cómo va a evolucionar la pandemia de aquí al mes de mayo». En su opinión, «con los datos que tenemos hoy y la efectividad que está teniendo la vacuna, nos parece que todo indica que sería posible una Feria con normalidad ya que los contagios están bajando, la hostelería vuelve a recuperar su espacio y ya se habla por ejemplo de la Semana Santa con costaleros, el espíritu que tenemos en este momento es el de que haya feria», señala el presidente, Alfonso Rosero, «si las cosas cambian y hay más restricciones, que es algo que a día de hoy no parece que vaya a ser así, si hay restricciones de aforo y demás, todo cambiaría». Para consensuar estos temas, será necesaria una nueva reunión de la comisión de feria que, de momento, no se ha convocado. En esa comisión, no solo se abordará esta cuestión sino la revisión de las bases de la Feria, reclamada por todos los colectivos implicados desde hace años y en la que ya se está trabajando.