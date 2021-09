El concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico ha recordado esta mañana, a preguntas de los periodistas en la presentación de la Semana Europea de la Movilidad, el impulso de la nueva ordenanza de movilidad de Córdoba, cuyo borrador se presentó a finales de agosto, aplicando la regulación de la Dirección General de Tráfico y que confía en que entre en vigor a finales de año. En esta línea, Torrico ha indicado que los posibles cambios que introduzca la DGT (uso de caso o seguro) no afectarán al calendario de aprobación de la ordenanza de movilidad, que es lo bastante flexible para adaptarla. No obstante, como representante de la Femp, el concejal del ramo en Córdoba aprovechó para instar a la DGT a completar de una vez por todas la regulación del patinete eléctrico. "No podemos ir a saltos", ha señalado, "ahora parece que van a sacar la regulación del casco que no sacaron en su día y que se aclare de una vez si será necesario un seguro obligatorio para el patinete".

"El borrador de la ordenanza se encuentra en la asesoría jurídica del Ayuntamiento, los grupos municipales tienen el borrador y cuando esté el informe de la asesoría se llevará a la junta de gobierno local y se remitirá al Consejo del Movimiento Social y del Movimiento Ciudadano para que informen, de forma que cuando el trámite de alegaciones se complete, pasará a pleno y exposición pública 30 días", ha informado. Tal y como anunció en agosto, la previsión es que a finales del 2021, estará aprobada esta ordenanza, ha indicado el concejal.

Asimismo, recordó que la ordenanza pretende compatibilizar la convivencia entre el peatón y el vehículo teniendo en cuenta que en determinadas zonas la velocidad se reducirá a 10 kilómetros por hora. "Esta medida será algo excepcional en determinadas calles del casco histórico como la plaza Pineda o la antigua plaza Cardenal Toledo, donde ya está vigente". En el resto de zonas residenciales, la limitación general será de 20 km/hora y el resto 30 km/h en carriles de un sentido y donde haya más, 50 excepto donde se han instalado ciclocarriles para que puedan circular patinetes y biclcletas por su propio carril".