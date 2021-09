Izquierda Unida insiste en las dudas que les genera el expediente para la contratación de un nuevo espectáculo nocturno en el Alcázar, actualmente en licitación, y vuelve a pedir al alcalde, José María Bellido, que lo pare inmediatamente porque “hace aguas por todos lados”, incumple la legalidad y “tiene cuestiones oscuras”. Entre algunas de las novedades apuntadas hoy por este grupo municipal está la carencia en dicho expediente de un informe de Patrimonio Histórico, que debe emitir la Junta de Andalucía, para permitir una obra en un edificio protegido como el Alcázar; la ausencia de documentos que justifiquen la inversión exigida a las empresas —de 1,2 millones de euros—, así como el establecimiento de un canon “irrisorio”, a ojos de IU, que suponga una pérdida de ingresos a las arcas municipales. Asimismo, entiende este grupo de la oposición que si el Ayuntamiento no fiscaliza ni la venta de entradas ni las visitas que se produzcan estará fomentando el fraude a las arcas públicas.

Asimismo, IU ha insinuado directamente que el contrato pueda tener ya nombres y apellidos, porque ninguna empresa pequeña o mediana va a presentarse a un concurso desconociendo qué obra debe llevar a cabo para adaptar el espacio al espectáculo. “Una pequeña y mediana empresa de Córdoba no se va a presentar en un berenjenal como este para invertir 1,2 milones no sabemos dónde. Lo que hay detrás de esto es que hay empresas que tienen más información. Más claro no puedo ser”, ha afirmado el portavoz municipal del IU, Pedro García.

IU va a agotar la vía administrativa, antes de acudir al Contencioso-Administrativo, y ha presentado un recurso al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba contra el expediente del espectáculo nocturno del Alcázar. La licitación en marcha —que en principio no se paralizaría por este recurso— concluye esta misma semana, aunque IU aventura que con el circo que hay montado alrededor de este contrato pudiera quedar incluso desierto.

8 dudas jurídicas

IU pone el recurso después de que se haya agotado el plazo en el que la Delegación de Turismo, a manos de Ciudadanos, debía haberle entregado la información pública que la oposición había reclamado sobre el expediente en cuestión. “No nos la han dado y nos tememos lo peor, conociendo la gestión de este equipo de gobierno”, ha dicho el portavoz municipal Pedro García, que ha recordado para burlarse de las palabras del alcalde sobre este expediente del que dijo que no tenía “tacha”. “Ya tiene una: la falta de transparencia que impide a la oposición a hacer su labor de control y fiscalización”, ha asegurado el edil de IU.

El recurso de IU basa su argumentación en 8 puntos: la incorrecta definición de la tipología contractual y la inexistencia de documentos esenciales y obligatorios; la inseguridad jurídica que genera; que incumple el principio de riesgo operacional, el principio de no discriminación y el objetivo de gasto público; que se subordina el interés público al beneficio privado y se fomenta el fraude; que no cuenta con el informe preceptivo y vinculante de Patrimonio Histórico (Junta de Andalucía) para una obra que afecta a un inmueble protegido, y la falta de acceso al expediente citada.