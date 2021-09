El chef cordobés Paco Morales, al frente del restaurante Noor -un dos estrellas Michelín ubicado en pleno barrio de Cañero- , suma un nuevo reconocimiento al entrar en el Top 100 mundial de la lista internacional The Best Chef Awards.

Morales se sitúa en el número 54 de una lista que encabeza otro español, David Muñoz, coronado como mejor cocinero del mundo.

En la lista de The Best Chef Awards también aparece Andoni Luis Aduriz (del restaurante Mugaritz, en Guipúzcoa), en tercer lugar. Otro chef español, Joan Roca (El Celler de Can Roca, en Girona), ha sido distinguido con el Best Chef Science Award.

The Best Chefs Awards elabora anualmente esta clasificación que reconoce a los 100 mejores cocineros del mundo y es votada por los propios cocineros y profesionales del sector.