El Ayuntamiento de Córdoba abonará cerca de 70.000 euros en gratificaciones y horas extras realizadas por parte de la plantilla municipal durante los meses que duró el confinamiento el pasado 2020 tras el estallido de la pandemia. El pago se hará a pesar del informe emitido por la Intervención General de Medios que discrepa sobre la conveniencia del abono de esa cantidad, entre otros motivos, por la dificultad de fiscalizar las horas declaradas por los empleados públicos en el teletrabajo, al no existir un sistema de control o registro para ello. A pesar como decimos del informe de Intervención, se abonarán las horas extraordinarias al personal laboral y los funcionarios recibirán sus gratificaciones correspondientes gracias al decreto firmado por la Delegación de Recursos Humanos para el pago de 69.424,23 euros que resuelve la discrepancia expresada por el servicio fiscalizador. La cifra, en todo caso, es una rebaja del primer cálculo que se hizo y que ascendía a cerca de 81.000 euros.

En su informe, Intervención observa que el departamento de Personal del Ayuntamiento de Córdoba no ha acreditado totalmente la procedencia legal de los conceptos retributivos. Por un lado, porque no ha quedado justificado que todos los trabajos realizados por los empleados públicos fueran "no habituales" o respondiesen a situaciones imprevisibles que justificaran la realización de horas fuera de jornada. Entienden que ese sí fue el caso por ejemplo del personal de los departamentos de Administración Electrónica, Administración de Personal, Servicios Sociales, Prevención y Salud Laboral, pero no de empleados del departamento de Personal o de la Unidad de Gestión de Retribuciones y Prestaciones.

Por otro lado, también observa deficiencias al acreditar en algunos casos las autorizaciones previas para la realización de horas extraordinarias fuera de la jornada laboral, ya que dichas horas deben ser autorizadas por el director general correspondiente; y por último, se advierte de que no queda justificado "la efectiva realización de los trabajos en horas declaradas por los teletrabajadores, al no existir un sistema de control o registro del trabajo realizado en teletrabajo". En este sentido, Intervención insta a tomar medidas en este sentido ya que de momento estos trabajos realizados desde el domicilio particular de los empleados públicos solo quedan justificados por los informes de las distintas jefaturas, sin que exista un sistema para un control más sistemático.