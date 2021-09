Vox condiciona el presupuesto municipal del año próximo a la eliminación de la plusvalía mortis causa, el impuesto municipal que se paga por las herencias. El PP ha iniciado la negociación de las ordenanzas fiscales del 2022 con el grupo municipal de Vox, que ya ha puesto sus primeras condiciones. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, tras mantener varias reuniones con el alcalde, José María Bellido, y con el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, se ha reafirmado en su empeño de que el 2022 sea el año en el que se cumpla una parte importante del compromiso firmado por PP y CS con Vox de bajada contundente de impuestos, en concreto, de las plusvalías mortis causa, que “hay que eliminarlas ya”, ha dicho. En este sentido, el grupo municipal de Vox condiciona la eliminación de ese impuesto a la redacción de los presupuestos municipales del 2022, al entender que su supresión provocará una importante reducción de los ingresos locales de unos 4 millones de euros.

En una nota de prensa Badanelli asegura que “no es de recibo que se pague por heredar, porque se reciben bienes por los que ya se ha pagado en vida y no puede haber dobles ni triples imposiciones, es un despropósito absoluto que haya personas que tengan que renunciar a herencias porque no pueden pagar las plusvalías municipales, después de que sus padres han trabajado toda su vida para dejarles algo, es injusto y hay que acabar con esto ya.”

Desde Vox advierten de que esta eliminación de plusvalías “va a suponer una merma en los ingresos en las arcas municipales, por eso el presupuesto de 2022 debe ser conservador para poder hacer frente a una bajada que es imposible prever en términos exactos, aunque sí de forma aproximada, estimamos que podemos estar moviéndonos entre 3 o 4 millones menos de ingresos”.

Salvador Fuentes “que en todo momento se ha mostrado dispuesto a cumplir este compromiso firmado por el gobierno con Vox en 2019, en un ejercicio de responsabilidad, —dice Vox— no ha querido comprometerse sin poder asegurar que el presupuesto que necesita esta bajada de impuestos en 2022 saldrá adelante”. “Lo vemos razonable y además, de esta forma quizá podamos conseguir que se aprueben las cuentas por primera vez en el mes de enero, que es lo ideal para garantizar su ejecución”, apunta la portavoz municipal.

Pendiente de que Fuentes termine de cuadrar las cifras “la sensación de Vox es buena —dice Badanelli—. La negociación presupuestaria va bien, agradezco la buena disposición del delegado de Hacienda y espero que muy pronto tengamos la mejor noticia para Córdoba: una bajada de impuestos notable y un nuevo presupuesto que permita ejecutarla”.