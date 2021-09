La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha denunciado este lunes en Córdoba que el curso escolar comienza con “recortes difíciles de entender, siendo la comunidad que más fondos ha recibido del Gobierno de España para garantizar la mejor educación de nuestros niños y niñas”.

En este sentido, ha manifestado que "son 384 millones los que recibimos del gobierno a Andalucía que no se han invertido en mantener plantillas imprescindibles para mantener distancias seguridad y medidas preventivas en el aula y garantizar una educación presencial".

Ana Naranjo ha asegurado en rueda de prensa que es "falso que hayan contratado más docentes, pues se han despedido y además los que se han contratado no van a ir como refuerzos covid sino que más de 1.000 van a la formación profesional y por tanto no para desdobles en infantil y Secundaria". Ha insistido en que la asociación de directores Asadipre "ha sido crítica pues no saben con qué criterios van a repartir esos refuerzos y por tanto no pueden planificar los desdobles ni las plantillas para arrancar el curso educativo". En cuanto a los alumnos con necesidades educativas, que necesitan de un profesorado concreto, también han arrancado las clases sin tener ese profesorado de refuerzo. "Se ha perdido una oportunidad para bajar la tasa de fracaso escolar en Andalucía, pues somos la comunidad que lidera la tasa de abandono escolar temprano", ha asegurado la parlamentaria andaluza.

De otra parte, ha señalado que si al final se concreta que son 460 docentes de refuerzo, "son muy escasos para cubrir la demanda del alumnado".

El proa plus, que incorpora orientadores de refuerzo, "tampoco están en los centros educativos y no hay partida para que se vayan a incorporar a lo largo del curso", ha asegurado Ana Naranjo, y ha añadido que "nos tememos que vayan a eliminar esos refuerzos como están denunciando los propios orientadores". Igualmente ha denunciado que "tampoco se invierte en infraestructuras con los fondos europeos y del gobierno y se ve en el CEIP Quercus, que van a cerrar un centro que funciona bien, despilfarrando dinero público".

La parlamentaria de Unidas Podemos ha denunciado finalmente que "se cierran más de 4.000 aulas educativas en Andalucía y acusamos gobierno andaluz de opacidad en los datos, pues no tenemos datos por provincias".

Por todo ello, van a registrar una solicitud de información y documentación en el Parlamento Andalucía para conocer "exactamente cuantos refuerzos educativos hemos perdido en la provincia y cuantas aulas han cerrado en Córdoba".