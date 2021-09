UGT Servicios Públicos Enseñanza Córdoba prevé un curso "complicado", como ya lo fue el pasado, aunque espera que poco a poco se recupere la normalidad en las aulas, valorando como esencial en ello la labor de los docentes, que cada curso salvan los muebles a la Administración. Por ello, además de los acuerdos y protocolos anticovid, desde UGT SP se mantendrán otras reivindicaciones como el rechazo a la supresión de líneas, la reducción de las ratio, el exceso de burocracia o la necesaria equiparación salarial.

En rueda de prensa, los responsables de UGT han analizado que el curso 2021/22 arranca con la firma de un acuerdo de 4.600 profesores de refuerzo covid. Pero, "¿por qué firmamos desde UGT un acuerdo que no quisimos firmar el curso pasado?", se preguntan. Y explican que "fundamentalmente, por tres razones de peso, la primera es que el curso pasado eran sólo 1.500 y ahora es un acuerdo abierto de 4.600 más una ampliación de entre 1.200 y 1.500 de fondos de Recuperación del Ministerio". En segundo lugar, apuntan, el curso pasado estaban contratados en un principio hasta 31 de diciembre y este curso es desde septiembre hasta final de curso. Por último, y lo más importante para UGT Servicios Públicos, es que la Administración se compromete a que la mitad de ese personal se consolide en la plantilla de los centros, cumpliendo así una de las exigencias de UGT”, explicó Juan Carlos Varo, responsable de Enseñanza de UGT SP Córdoba.

Esto último, ayudará a conseguir la ansiada bajada de la ratio, que para UGT SP sigue siendo la solución esencial a los principales problemas que presenta el sistema educativo, porque garantiza mantener la distancia de seguridad ante el COVID y porque ayudaría a ofrecer una enseñanza de calidad. No obstante, el sindicato recuerda que no todo es Covid-19 y desde UGT Servicios Públicos Enseñanza Córdoba “seguiremos reivindicando todo aquello que afecta a nuestro sistema educativo. Por ello, seguiremos protestando por el cierre de unidades ejecutadas en el curso anterior 20/21, demostrando que la Administración que está sola en esta política de tijera en la escuela pública”, apuntó Varo.

Desde UGTSP se vigilará también que se cumpla con la contratación de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para evitar la problemática del curso pasado donde hubo que protestar porque existían muchos centros que tenían aprobado el recurso, pero estaban desprovistos de éste, lo que obligaba a los docentes a ejercer funciones que no son de su competencia.

Además, UGT SP, como ya inició el curso pasado, exigirá este curso la igualdad salarial de los docentes, pues “los docentes en Andalucía son uno de los cuerpos docentes que menos cobra en España” y "trabajaremos la recuperación de su poder adquisitivo en base a tres líneas de actuación". Por un lado, “exigiremos que se cumpla con lo firmado y se abonen las pagas extra del 2013 y 2014, que aún siguen sin abonarse a pesar de estar firmadas por la Administración. Por otro lado, exigiremos a la Administración un compromiso para dignificar la labor docente, pidiendo que se les equipare el sueldo con la Comunidad Autónoma que mejor paga y por ende más valora a sus docentes, como es el País Vasco. Por último," exigiremos que las subidas salariales sean en relación al IPC, pues desde hace más de 10 años no se hace, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos importante”, explicó el responsable de Enseñanza.

En relación a la enseñanza concertada, la Consejería ha bajado el número de profesorado de refuerzo COVID un 50% eliminando los de la etapa de Educación Infantil, porque se ha centrado en reforzar a la Educación Secundaria que el curso pasado tenía enseñanza semipresencial y este curso 21/22 tiene presencialidad total, lo que requerirá de más apoyo para poder realizar los desdobles pertinentes. A este respecto, aunque sea el 50% del curso anterior, y siendo la Patronal la encargada de gestionar la negociación, desde UGT SP sólo podemos manifestar que estamos de acuerdo con que se sume al sistema educativo un número importante de profesorado, que hay que remarcar, que de no haber acuerdo no existiría.

Enseñanza universitaria

En relación a la enseñanza universitaria, desde UGT SP consideran que "la nueva Ley de Universidades se queda corta en su intento de solucionar los problemas de precariedad laboral instaurados en las Universidades Públicas españolas", y lamenta que además de insuficiente, no haya habido negociación, y desde UGT esperamos que recoja mejoras durante su trámite parlamentario. Así, desde UGT SP se harán llegar al Ministerio una serie de propuestas y reivindicaciones al documento que también haremos llegar a los grupos parlamentarios, pues sigue sin aprobarse un estatuto del PDI, no se hizo con la anterior de 2007, y esta nueva Ley, concede un año de plazo para la aprobación del Estatuto del PDI, que desde UGT tenemos recelos de que se lleve a cabo. Sin embargo, se eleva al 55% el porcentaje obligatorio de PDI funcionario, como habíamos reivindicado. El régimen de dedicación del PDI funcionario se establece entre 120 y 240 horas lectivas por curso académico, aceptando el cambio de horas propuesto por UGT desde la medición anterior en créditos.

Respecto al PDI contratado, la LOSU mantiene las figuras de Profesorado Ayudante Doctor (6 años de contrato con una evaluación del desempeño de su actividad docente e investigadora), Profesorado Asociados (misma regulación, aunque ahora el contrato podrá ser de dos años y los contratos vigentes podrán ser renovados, conforme a la normativa que les resultaba aplicable, durante un periodo transitorio máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley y con alguna reserva de plaza a figuras laborales para los que ostenten el título de Doctor/a),Profesorado Emérito, y Profesorado Visitante (limitando la duración del contrato a un año).

Por otro lado, se crea las figuras de Profesorado Sustituto (docentes para sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo) y Profesorado Distinguido (españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero, y cuya excelencia científica, tecnológica, humanística o artística sea reconocida internacionalmente. La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, prorrogable un año más). También aparece la figura del Profesorado Contratado no Doctor, con carácter transitorio y por un periodo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley. Desapareciendo la figura del Profesorado Contratado Doctor, y será cada CCAA la que estipule figuras laborales permanentes equivalentes a las del profesorado funcionario con análogos deberes y derechos académicos. La acreditación vigente será válida para la figura laboral permanente equivalente a Profesorado Titular de Universidad en el ámbito autonómico durante un periodo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley.