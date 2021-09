El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha resumido con una imagen "la no celebración" del Centenario de los Patios, una efemérides que se cumple este año y en la que según la coalición el gobierno municipal no ha estado a la altura del evento. El edil de IU ha empleado la fotografía de la puerta cerrada de Trueque 4, el centro de interpretación de los patios que el Ayuntamiento mantiene cerrado desde hace meses, para asegurar que el actual gobierno municipal no ha hecho nada ni por la fiesta ni por los propietarios de los patios a pesar de cumplirse cien años de su existencia.

Pedro García ha lamentado que el alcalde, José María Bellido, anunciara una programación especial para el Centenario de los Patios, que a su juicio se ha limitado al márketing porque luego no ha incluido "nada". Además ha acusado a PP y Cs, los partidos que conforman el gobierno cordobés, de abandonar a los propietarios y de no darles ni siquiera información sobre el festival que se celebrará este año también en octubre, que ha cambiado de fines de semana. o de pagarles en agosto a pesar de que no había problemas para haberlo hecho antes.

Asimismo, considera el portavoz de IU que otro problema añadido es la falta de coordinación entre las tres delegaciones implicadas en la celebración de este evento: Cultura y Promoción de la Ciudad, Turismo y Casco Histórico, y añade que la situación en este sentido es "insostenible",.

Con todo, para IU lo más sangrante no es que no haya habido nada especial este año, si no que el gobierno municipal "hayan dejado caer" acciones que ya estaban puestas en marcha en el mandato anterior, como por ejemplo el convenio con la organización de Flora y los dueños de patios. Tampoco, lamenta García, ha habido ninguna acción de patrocinio o actividades paralelas como la música callejera para ambientar las visitas que se ha hecho otros años. "En el centenario no se ha hecho nada especial y encima se han perdido cosas que se hacían", ha asegurado el portavoz de IU.