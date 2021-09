El Sector de Sanidad de CSIF Córdoba insta al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a “saldar la deuda pendiente” con sus profesionales, correspondiente a la productividad de los años 2019 y 2020, aún pendiente de pago en un 15% y un 70%, respectivamente. En concreto, la central sindical pide al SAS que abone a sus profesionales el 70% del complemento al rendimiento personal (CRP) de 2020 y el 15% del complemento de 2020, que aún no han sido percibidos por los trabajadores.

"No es de recibo que todavía no se hayan hecho efectivas estas cantidades, dada la situación actual de pandemia que aún vivimos, en la que los profesionales de la sanidad pública cordobesa continúan haciendo un esfuerzo ímprobo y han dado el 300% en estos dos años de continuos esfuerzos laborales y personales”. Así lo manifiesta CSIF, que ha remitido un escrito al director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, en el que exige el pago de estos complementos retributivos y lamenta que “bajo la excusa de no haber podido realizar el cálculo de las cuantías concretas que cada profesional debe recibir” se dejase de abonar el 15% del CRP de 2019 y que sólo se haya abonado el 30% de 2020.

CSIF Sanidad Córdoba recuerda el compromiso adquirido por el propio gerente del SAS en la Mesa Sectorial celebrada el 27 de mayo pasado para buscar una solución que hiciera posible el pago de las cantidades pendientes y solicita que “este año sí, se abone el CRP aún sin abonar de 2020 mediante el pago del 100% del importe máximo establecido para cada categoría”.

El pasado mes de mayo, CSIF, junto con otras organizaciones sindicales, llevó a cabo movilizaciones para reivindicar el pago de la productividad pendiente. "Tras varias jornadas de protesta, finalmente la Dirección Gerencia del SAS se comprometió a hacer efectivo el pago de las cifras restante de los mencionados ejercicios. No obstante, dicho compromiso aún no se ha cumplido y, por ello, el sindicato vuelve a insistir en la necesidad de que se haga de inmediato", señala en un comunicado.