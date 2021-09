El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el equipo de gobierno de PP y Cs destine medio millón de euros al arreglo de una calle sin salida en la zona alta del Brillante. La corportavoz del grupo, Amparo Pernichi, ha recordado que el delegado de Infraestructuras, David Dorado, ofreció una relación de las calles que se iban a arreglar utilizando los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), como Secunda Romana o la Acera del Río. Sin embargo, ha apuntado que Dorado se refirió al arreglo de "una calle del Brillante" sin concretar de cuál se trataba.

Esa calle, ha apuntado Pernichi, es Fausto de Florida, se encuentra en "la parte alta del Brillante", viven 11 familias, mide 300 metros y es "absolutamente residencial", además de estar cortada. La edil de IU ha reconocido que "hay que trabajar en todas las partes de Córdoba" pero ha señalado la importancia de preguntarse, sobre las obras, "a cuánta gente impactan, cuánto cuestan y qué material se utiliza".

IU ha asegurado que esta obra en concreto ha costado medio millón de euros, "a más de 1.600 euros por metro lineal" y, además, "se adoquina entera, no se ponen aceras y asfaltos tradicionales". Para Pernichi, se trata de "un verdadero dispendio" dado que si el objetivo era mejorar la accesibilidad se podría haber hecho "con la misma inversión que en otras zonas".

Pernichi entiende que el cogobierno municipal deberá explicar el porqué de esta obra e incluso se ha preguntado por quiénes viven allí. También sospechan desde IU que este arreglo "se ha hecho a espaldas del consejo de distrito".

Además, Pernichi ha recordado que en el anterior mandatos el dinero del PFEA se destinaba a mejoras en los colegios, entre otras cosas. También ha puesto como ejemplo el arreglo de las calles Pedro López y Gutiérrez de los Ríos, vías del casco, más habitadas y utilizadas por turistas, en las que se gastaron 400.000 euros.

Respuesta de David Dorado

Ante las palabras de Pernichi, el delegado al cargo, David Dorado, ha manifestado que "la Delegación de Infraestructuras de este Ayuntamiento planifica las obras atendiendo principalmente a los criterios de necesidad y mejora de la vida de los ciudadanos, ciudadanos que se merecen este tipo de actuaciones de mejora vivan dónde vivan".

"Todos los cordobeses pagan sus impuestos y tienen que recibir los mismos servicios por parte de su Ayuntamiento. ¿Los vecinos del Brillante no pagan sus impuestos? ¿No tienen derecho a que se les arreglen las calles dónde residen?", se ha preguntado el edil,.

Dorado ha indicado que "no le sorprende que IU no quiera que se reformen las calles del Brillante. Se le ha visto de nuevo el plumero, porque está claro que la izquierda solo va a beneficiar a los barrios en los que más les votan", ha afirmado el delegado, quien ha manifestado que "así lo hicieron en los años en que gobernaron, ahondando en un desequilibrio entre los barrios y en un abandono de las zonas de la ciudad que no le son afines electoralmente".

Dorado ha asegurado que "este gobierno municipal va a seguir en la misma senda de trabajo, que consiste en mejorar la vida de los cordobeses vivan dónde vivan y voten a quién voten, y por mucho que le pese a IU, porque nuestro interés es mejorar la ciudad en su conjunto".