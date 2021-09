La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la autorización de un gasto de más de dos millones de euros para la expropiación de las Caballerizas Reales. Así lo ha informado el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, afirmando que se trata de un paso "importante" para que el histórico edificio pase del Ministerio de Defensa a la ciudad.

El gasto, de 2,3 millones de euros, ya estaba comprometido en los presupuestos municipales de este año, por lo que la Junta de Gobierno Local ha ratificado el compromiso de dedicar el dinero a expropiar Caballerizas.

A finales de julio, el Ayuntamiento firmó un préstamo de tres millones con Cajasur para destinarlo, precisamente, al coste de la expropiación. El Ayuntamiento y Defensa no se habían puesto de acuerdo en el precio, por lo que una vez notificado el acuerdo, el ministerio tuvo que no estaba de acuerdo con esa expropiación. En cualquier caso, no se opone a la misma, pero ahora debe entrar en juego un órgano independiente que deberá fijar el precio definitivo de la transacción.

Todo apunta, por lo tanto, a que el Ayuntamiento podría ocupar Caballerizas como dueño legítimo del edificio este mismo año. Es más, en los créditos firmados para inversiones ya se guarda una partida de más de un millón de euros para el proyecto de sala museística que se planteó para parte de este histórico monumento.

Convenio con Córdoba Ecuestre

Por otro lado, pero también en la junta de gobierno, se ha aprobado un convenio con Córdoba Ecuestre por valor de 75.000 euros. El destino de este acuerdo, ha explicado Torrico, es cumplir el objetivo de llevar el espectáculo de Cabalcor hasta las barriadas periféricas.

Concretamente, se destinarán 75.000 euros a dos espectáculos que se celebrarán en Caballerizas y donde el público asistente provendrá de estas barriadas.