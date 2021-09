El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, afronta un nuevo curso académico, pero este 2021-22 es especial. Culmina un mandato de ocho años como rector en un curso en el que la UCO va a celebrar por todo lo alto su 50 aniversario. Pero, además, dejará de ser presidente de la CRUE. Este curso, también, comienza de forma más relajada en cuanto al covid. La presión no es tanta, el profesorado y el alumnado están en su mayoría vacunados y el nivel de contagios va bajando, y aunque no se puede bajar la guardia, poco a poco la Universidad va recuperando la normalidad perdida.

Estamos de nuevo ante un comienzo de curso, pero este 2020-21 es especial. La UCO celebra su 50 aniversario y usted culmina un ciclo de ocho años al frente de la Universidad. ¿Cómo afronta este intenso curso?

Creo que va a ser un curso bastante mejor que el anterior, que fue un curso bastante complicado, sobre todo el final del 2019-20. Por eso, creo que este curso va a ser el del inicio de la vuelta a la presencialidad total, esperemos que a partir del segundo cuatrimestre, y de una casi total normalidad en el ámbito universitario. Además, tenemos la enorme suerte de celebrar nuestro 50 aniversario, que queremos compartir con la ciudad y la provincia de Córdoba, en el que queremos hacer partícipes a toda la sociedad de esa labor que ha realizado la universidad en todo este tiempo. Estamos trabajando para que presida el Rey la inauguración del curso y en el momento en que nos confirme Casa Real lo diremos. Sería el disparo de salida para la celebración del 50 aniversario.

Profesores y alumnos están vacunados, ¿se sabe en qué porcentaje? ¿Se va a exigir el certificado de vacunación?

Nos gustaría saber cuántos están vacunados, pero no podemos exigir ni pedir, porque ya estáis viendo las sentencias de los distintos tribunales de Justicia, pero sí nos gustaría saber cuál es la población vacunada, sobre todo por si hubiera bolsas de estudiantes o profesores no vacunados en algún sitio concreto, para extremar ahí las medidas. Pero, en cualquier caso, con la legislación vigente y en vista de las sentencias, no vamos a poder hacer nada.

Entonces, ¿la vuelta a clase de los estudiantes será cien por cien presencial?

Se ha reducido la distancia social en el nivel 1 y 2, en el que estamos en Córdoba, a 1,20 metros, y eso nos va a permitir aumentar el aforo. Si antes estábamos en el 30%, esto nos lleva ya a un 50% de ocupación, y con ello muchas titulaciones van a poder ir al cien por cien de presencialidad porque son aulas amplias donde pueden entrar sin problemas los alumnos. Otras lo que harán será disminuir el número de grupos que tenían en rotación on line. Esperemos que la situación sanitaria siga evolucionando bien y, en el momento en que podamos, abrir más. En una reunión que tenemos con el ministro le vamos a plantear que en el nivel 1 la presencialidad pueda ser absoluta. En titulaciones donde hay muchos estudiantes y los espacios no permiten el cien por cien de la presencialidad, seguiremos con algunas clases síncronas con las cámaras de vídeo.

Y desde el punto de vista académico, ¿qué novedades nos trae el curso 2021-22?

Pues aprobamos en Consejo de Gobierno, a finales del curso pasado, las unidades de investigación competitivas, por lo que pondremos en marcha ahora una convocatoria. Lo que se busca es crear sinergias, estructuras de varios grupos de investigación que ya de por sí tienen un alto nivel de investigación, con el objeto de que esas colaboraciones entre ellos nos permitan aumentar la capacidad investigadora, sería como un germen de estructuras de investigación de mayor calado, como institutos, aprovechando ese potencial que ya tenemos. En cuanto a grados y docencia no hay ninguna novedad, las titulaciones son las mismas, y solo que hay algunos másteres nuevos y otros on line. Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia ha sido el formato on line, sobre todo en másteres. Otra novedad es que se pone en marcha este año el grado de Ingeniería Civil semipresencial, en Belmez, que creemos que va a ser muy atractivo para estudiantes españoles y latinoamericanos y va a permitir que aumente el número de estudiantes en este centro.

¿Está satisfecho respecto a las solicitudes recibidas de alumnos de nuevo ingreso? ¿Se ha conseguido cubrir la oferta de plazas en la mayoría de los grados?

Estamos, como todos los años, con lleno en las titulaciones tradicionales y otras que, como siempre, tienen más dificultades para llenarse, a veces incluso por cuestiones de tipo social. Es el caso de las ingenierías, porque los estudiantes las ven con una dificultad y una complejidad que luego no se atiene a la realidad.

La financiación sigue siendo un año más el caballo de batalla. ¿Se aplica ya el nuevo modelo de la Junta?

El nuevo modelo ya está aprobado, pero para este año no se podía aplicar aún. En cuanto a la cantidad que le ha correspondido este año a la Universidad de Córdoba, teniendo en cuenta los criterios del año anterior, no podemos decir que estemos exhultantes de alegría, pero hemos mejorado algo en la financiación respecto a estos dos últimos años. Ha habido una serie de ajustes que nos han permitido mejoras y en el nuevo modelo sí se han incorporado dos criterios que nosotros siempre hemos defendido, que son una distribución por investigación, que llega a ser de un 24% cuando antes era cero, y por otro lado la experimentalidad. Tenemos una universidad con titulaciones de una alta experimentalidad y en el modelo del 2006 ésta no aparecía como tal. Ahora mismo creemos que con esas dos variables habrá mejor financiación. La Junta está haciendo las simulaciones correspondientes para que el año que viene la financiación venga ajustada. No obstante, habrá cuatro o cinco años para ir implantando el nuevo modelo.

¿Dispondrá de fondos la Universidad para comenzar al fin la urbanización de Rabanales este año?

Sí, de hecho hemos pedido autorización a la Consejería de Hacienda para hacer inversiones ya que, como consecuencia del covid, el año pasado hubo un menor gasto en electricidad, gastos energéticos y otras cosas, y eso nos generó un pequeño remanente. Una de ellas es el inicio de la urbanización del campus de Rabanales; otra es la construcción del segundo edifico del Vial Norte, del que se están redactando ya los pliegos de condiciones, y luego el arreglo del salón de actos de los colegios mayores, que tenía problemas de techumbre y queremos arreglarlo.

Para estas obras, ¿de cuánta inversión hablamos?

Estamos hablando de unos ocho millones de euros. En cuanto tengamos la autorización de la Junta, la obra del Colegio Mayor se empezará enseguida, porque es de menor envergadura, y las otras dos para empezar el proceso el año que viene. El proyecto de Rabanales ya está redactado, y sería licitar la primera fase, y en el Vial Norte se sacará a concurso el pliego y la licitación. En cuanto al edificio de la Zona, seguimos detrás, estamos pendientes de la tasación que nos está haciendo una agencia independiente, y con eso volver a sentarnos con el Ministerio de Defensa para hacerles una propuesta en firme.

Este año también es clave en la puesta en marcha de la base logística del Ejército. ¿Qué proyectos más inmediatos tiene la UCO en este sentido?

Por lo pronto, en el programa propio de becas y ayudas de la Universidad de Córdoba, que se llevará a este mes de septiembre, va a haber una partida de alrededor de 125.000 euros para incentivar tanto TFG, TFM, tesis doctorales y líneas de investigación relacionadas con la Defensa. Queremos también que las acciones que tengamos no sean solo de la Universidad, sino que se aborden con las empresas del sector de la industria de la Defensa y con la parte del Ejército de Tierra donde ellos tienen que marcar las necesidades que tengan. Eso como primera partida, y una vez que se firmen los convenios por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, de la parte del dinero que tiene que poner la Junta, intentaremos captar fondos para acciones de I+D+i en su sentido más amplio dentro del parque.

Pero también hay grupos de investigación muy relacionados con Defensa...

Sí, tenemos muchos grupos de investigación que de una forma directa o no totalmente directa, trabajan en temas de mucho interés para la Defensa, desde inteligencia artificial, robótica, sensorización, plataformas terrestres, el tema de electrificación de vehículos, diseño de piezas, ingeniería de sustitución..., es decir, el abanico es muy grande y los grupos de investigación se han volcado también en todo lo que es sostenibilidad, consumo energético. Es que la base no es solo su función propia sino que la base en sí se quiere por el Ministerio de Defensa que tenga un carácter de una base sostenible y eficiente y tenemos grupos que trabajan en eso.

¿Hay prevista alguna reunión inminente sobre la base logística?

Tenemos reuniones una vez al mes todos los que participamos al inicio del proceso y el alcalde nos va informando de las novedades. Hay una Feria internacional de la Defensa en noviembre, en el Ifema en Madrid, y ahí la UCO va a participar, pero también desde el Ayuntamiento se está gestionando para que el sector empresarial cordobés vaya, se dé a conocer y, sobre todo, interrelacione con otras empresas del sector y vea las necesidades del Ejército.

¿Cómo va a celebrar la UCO el 50 aniversario?

Vamos a tener un desarrollo de actos a lo largo de todo el año. El inicio, si se confirma, será con la participación del Rey en la inauguración del curso, y a partir de ahí habrá desde la edición de libros con distintas visiones sobre la historia de la Universidad de Córdoba, a un concierto que queremos organizar para ofrecerlo a la ciudad de Córdoba, diversos actos institucionales, también queremos hacer actos de reconocimiento a los ayuntamientos que tanto han colaborado con la Universidad en nuestro desarrollo... y queremos hacer una exposición fotográfica urbana sobre la esencia de la Universidad, que veremos dónde la ponemos.

El Gobierno ha dado el visto bueno a la nueva Ley de Universidades en la que como presidente de la CRUE habrá tenido mucho que ver, ¿se ha conseguido lo que pedían los rectores?

El Gobierno lo que ha dado es el visto bueno al inicio del trámite de la ley. Es una ley que estamos leyendo con mucho detenimiento, pues ya hay voces de representantes estudiantiles, de representantes sindicales, que van a lo que es de su mayor interés, lógico. Nosotros estamos viendo la ley en su conjunto, las luces y las sombras que tiene, posiblemente no sea la ley que esperábamos, pero creo que si el Ministerio, el Gobierno y los demás agentes son receptivos y asumen que es una ley no solo para resolver los problemas de hoy sino para permitir un crecimiento de la Universidad en el futuro, y consideran las propuestas que vamos a hacer, creo que al final será una buena ley. Tenemos nuestras líneas rojas y las transmitiremos al Gobierno y si no se ven respondidas de forma lógica no apoyaremos la ley. Nosotros, la CRUE, apoyaremos la ley siempre y cuando sea la ley que España necesita y que el sistema español necesita.

¿Pero no ha habido negociación o consultas a los rectores?

No ha habido negociación, solo contactos bilaterales del Ministerio con los distintos agentes. Y ahora es cuando se inicia este proceso de negociación. Queremos una universidad que huya de la mediocridad y que busque la excelencia y la calidad y eso significa que no puede haber café para todos y que tiene que haber diferencias, buscando una universidad que no esté encorsetada y a la que se le merma su autonomía en aras a determinados discursos.

Castell anunció que se pone freno a la precariedad de los docentes con esta ley.

La precariedad de los docentes se resuelve de una forma muy fácil, con presupuesto. No es cuestión de carrera, la carrera está muy bien definida. Solo necesitamos el presupuesto para poder ejecutar la carrera y poner los medios a los que tienen dificultades para que esas personas puedan desarrollar la carrera. Si no hay una ley presupuestaria de acompañamiento no sirve de nada. Nosotros habíamos solicitado que el 1% del PIB nacional o autonómico se destinara por las comunidades autónomas a las universidades. Y eso parece ser que ha desaparecido del borrador previo de la ley. Ahora mismo, las diferencias de financiación dentro del sistema universitario son enormes. Entre comunidades autónomas hay abismales diferencias y dentro de cada comunidad también.

¿Está de acuerdo con el punto de la ley de que para ser rector no hace falta ser catedrático?

No solamente queremos que sea catedrático el rector sino que sea catedrático plus, con una serie de méritos. Es que alcanzar el máximo escalafón académico que tú puedes tener te da una independencia que no la tienes si estás pendiente de tu propia promoción. Y por mucho que tú seas profesor titular y rector, tu equipo va a marcar unas políticas de promoción, y eso puede afectar. Y sobre todo porque si hablamos de una universidad que camina hacia la excelencia y la calidad, utilicemos los máximos niveles académicos. Insisto, no cualquier catedrático puede ser rector, sino el que haya demostrado una experiencia y una capacidad de liderazgo en otros ámbitos. Eso es lo que propusimos desde el minuto uno y lo que vamos a seguir proponiendo.

¿Desde la CRUE están viendo qué hacer con los universitarios afganos que han pedido asilo en España?

Claro, de los que han evacuado a España hay universitarios, tanto estudiantes como profesorado. Y vamos a plantear al Ministerio un programa, para aquellos que hayan pedido asilo en España, para que de alguna manera podamos incorporarlos a las universidades. No creemos que sean muchos.

Le tengo que preguntar por algo que sé que no le gusta, pero ¿cuándo tiene previsto convocar las elecciones a rector?

Cuando legalmente sea posible, que no sé cuándo es, para el 2022. Eso no me preocupa ahora. Mi preocupación es que tengo una inauguración de curso de gran envergadura, tengo una ley de universidades encima de la mesa, tengo un borrador de ley de la ciencia encima de la mesa, un pacto de estado por la ciencia, una base logística, un curso académico pandémico... esas son mis preocupaciones ahora. Lo otro ya llegará.

Y como presidente de la CRUE, ¿qué perspectivas tiene?

En el momento en que entre en el Congreso la ley, que espero sea a final de año, y se determine cuál va a ser el proceso parlamentario de comparecencias, será cuando convoque elecciones a la presidencia de CRUE.

Y después de ser rector...

No tengo mayor aspiración que volver a mi departamento, a mi docencia, a mi actividad investigadora y a molestar lo menos posible en el departamento.