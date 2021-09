En momentos tan convulsos como el que atraviesa ahora el mundo debido a la pandemia del coronavirus, hay cifras que se pierden por el camino. Cada día se publican datos y datos sobre multitud de asuntos, todo está abocado al porcentaje y es complicado que algún tema no esté cuantificado. En clave local y provincial, el coronavirus ha copado, sin ninguna duda, todos los titulares numéricos. Casos, ingresos, muertes, dosis... Ya ha pasado un año y medio desde que el covid-19 irrumpiera en la sociedad de una forma tan abrupta que ahora ya es complicado imaginar cómo sería el día a día sin saber qué ocurre en torno a esta pandemia.

Tal ha sido la influencia del coronavirus, que sus datos han condicionado al resto. Por ejemplo, durante el año pasado, hubo varios meses en los que no existieron cifras turísticas porque, básicamente, no existía el turismo. A su vez, la crisis económica derivada de la pandemia ha influenciado a indicadores económicos como la firma de hipotecas o la compraventa de vivienda.

Aun así, la posibilidad de análisis sigue estando ahí y hay realidades que nunca desaparecen. Ahora que el verano empieza a despedirse y que septiembre trae consigo una nueva temporada, echar la vista atrás, a la pausa veraniega, supone descubrir que, en muchos aspectos y a pesar del covid (o debido a él), Córdoba ha vivido un verano de récord.

La marca batida más significativa y en la que piensa casi todo el mundo que se ponga a analizar el verano en Córdoba tiene que ver, claro está, con el calor. El fin de semana del 14 y 15 de agosto la provincia llegó a sus cotas más altas de calor, con temperaturas casi nunca vistas y con decretos de aviso por parte de distintas autoridades. El sábado 14 de agosto el municipio cordobés de Montoro alcanzó la temperatura más alta de España, 47,4 grados. Córdoba capital no se quedó muy atrás y se llegaron a registrar 46,7 grados a las 17.50 horas del mismo día.

Solo el verano del año 2017 puede compararse, en temperaturas, al que los cordobeses han soportado durante los meses de julio y agosto. Ese 14 de agosto, cinco de los diez municipios con las temperaturas más altas de España se localizaron en Córdoba. Además de Montoro y la capital, también entraron en la lista Aguilar de la Frontera, Fuente Palmera y Espiel. Y otro hito más: todas las estaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene repartidas por la provincia de Córdoba registraron, como mínimo, máximas de 43 grados.

Este récord de calor supuso que en Córdoba pasara algo hasta ese momento nunca visto. Y es que el Ministerio de Sanidad decretó por primera vez en la historia el nivel más alto de riesgo por este tiempo. La Aemet, además, activó el aviso rojo, también el más superior de todos cuantos puede decretar.

Montoro llegó el 14 de agosto a los 47,2 grados y la capital alcanzó los 46,7

Y las altas temperaturas llevaron a otro hecho muy significativo, el aumento este verano de superficie arrasada por los incendios. En Córdoba se han registrado este verano tres incendios que han concentrado el 90% de la superficie quemada de la provincia, el de Villaharta, el del Puerto del Calatraveño y un tercero en el paraje de Santa Rita en Cabra. Según las estimaciones de los expertos, el fuego ha arrasado este verano en Córdoba más de 1.000 hectáreas, cuando el año pasado se quedó en 80. La subida, por lo tanto, se ha disparado por encima del 1.200%. Por hacerse una idea, la superficie calcinada en Córdoba se correspondería con más de 1.500 campos de fútbol.

Y esa subida no ha tenido que ver con un mayor número de sucesos, sino con una mucho más fuerte virulencia en los registrados. Almodóvar del Río, Belalcázar, Villavicosa o Córdoba capital también han registrado sucesos relacionados con el fuego durante este verano.

Algo que no tiene que ver con los incendios, aunque sí podría entroncarse con el calor, y que también ha dejado cifras llamativas este verano ha sido el turismo. Córdoba no ha recuperado, ni mucho menos, las cifras turísticas precovid, que además estaban siendo especialmente buenas. Sin embargo, durante este verano ha registrado unos datos a tener en cuenta, sobre todo porque, a pesar de no estar alejados de los del 2019, tienen un contexto. Ese contexto es que Córdoba no experimenta en verano una temporada turística buena (ni ahora ni nunca) y que el fuerte calor no ha evitado una mejoría en las cifras.

La superficie quemada por incendios forestales ha subido este año un 1.200%

Los datos sobre turismo más actualizados, aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se corresponden a julio. Durante ese mes visitaron la provincia 59.525 viajeros, el doble que en julio del año pasado, aunque un 34% menos que en julio del 2019. Se percibió, en este sentido, una fuerte subida del turista extranjeros, concretamente de un 183%, debido a que se partía de una cifra apenas anecdótica del verano del 2020.

La capital copó esa subida generalizada del turismo, con un 138% más de visitantes que hace un año y se percibe ya una recuperación del turista nacional. Y es que los datos demuestran que del total de turistas que visitaron la ciudad en julio, 33.431 eran españoles, lo que supone solamente un 9% menos que en el 2019.

Y en cuanto al covid-19, siempre existe la posibilidad de hacer una lectura sacando datos significativos. Aún inmersos en una quinta ola que ya remite, Córdoba ha vivido meses complicados este verano, con datos que han sido paliados por un proceso de vacunación casi perfecto (aquí Córdoba también bate récords, al menos dentro de Andalucía). Julio, por ejemplo, fue el segundo mes con más positivos de este año, después de enero. Cabe recordar que enero fue un mes fatídico en este sentido, con una tercera ola disparada tras las navidades y con la vacuna todavía en fase embrionaria. En julio se contabilizaron en Córdoba más de 9.000 casos (en enero se superaron los 13.000), y agosto no se quedó atrás con casi 5.500.

El lado positivo lo puso la vacuna, que evitó los casos más graves de coronavirus y que, a su vez, también supuso que la subida los contagios no derivara en un fuerte incremento de los fallecimientos. Aún así, la cifra de muertes por covid-19 durante agosto no es baladí, ya que han fallecido 62 personas, cuando en julio fueron 11. Eso sí, el dato se aleja de aquellos indicadores de la tercera ola, teniendo en cuenta que en febrero murieron en Córdoba casi 200 personas por complicaciones derivadas del covid y que en enero se superó el centenar de decesos por la misma razón.

Algo que siempre va a ir al alza, por otro lado, es la vacunación, pero por lógico no deja de ser loable. De la población mayor de 12 años, más del 91% tiene al menos una dosis y más del 85% tiene la pauta completa.