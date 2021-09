La Policía Local de Córdoba desalojó anoche el Sojo del Mercado Victoria por, entre otras cuestiones, superar el aforo permitido en la situación actual de crisis sanitaria por covid declarada en la ciudad. Los hechos se produjeron en torno a la 1 de la madrugada, cuando dos patrullas de la Policía Local se personaron en el establecimiento de ocio nocturno tras haber recibido varias llamadas telefónicas de los vecinos alertando del alto nivel de la música, así como de la masiva presencia de personas en el local ubicado en la avenida de la Victoria de la capital cordobesa. Cuando los agentes de la Policía Local llegaron al establecimiento pudieron comprobar que el aforo del local se extralimitaba con mucho al permitido, ya que se contabilizaron casi medio millar de personas cuando las normas solo permiten que hubiera alrededor de un centenar.

Una vez desalojado el establecimiento y habiendo podido comprobar la documentación del mismo, la Policía Local contabilizó unas 500 personas --a las que no se les identificó ni han sido propuestos para sanción-- cuando el aforo establecido para el lugar es de 93 personas, según confirman fuentes municipales. Los agentes realizaron un acta de inspección del local de ocio en la que se recogen en concreto un total de cinco propuestas de denuncia al establecimiento de la Victoria. En concreto, los agentes locales proponen denuncias al establecimiento por haber superado el aforo permitido en el nivel 2 de alerta sanitaria, por la instalación de veladores sin licencia, por no informar de la obligatoriedad del uso de mascarillas al público asistente, así como por el hecho de que la música trascendía al exterior del edificio y de que no se había inhabilitado la pista de baile, que debe estar clausurada por el nivel de alerta sanitaria 2 en el que se encuentra la provincia de Córdoba.