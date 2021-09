03·09·2021 14:28

Así regresan las procesiones a Córdoba: por calles anchas, sin costaleros y con distancia de seguridad para cortejo y público

Córdoba podrá vivir desde este mismo de septiembre el regreso de las procesiones a las calles. El Ayuntamiento de Córdoba, la Agrupación de Hermandades y Cofradías y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía han aprobado este viernes un protocolo de actuación para los cortejos procesionales, protocolo que se revisará periódicamente y se adaptará a la normativa covid que en cada momento impere.

Así lo ha anunciado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha confirmado que las procesiones volverán a las calles de Córdoba, aunque ha dejado claro que lo harán "de forma prudente y gradual". Y es que el Ayuntamiento autorizará los actos externos de las cofradías, a pesar de que, como ha recordado el alcalde, "sigue vigente la no recomendación" de estos actos por parte de la Junta.

Thank you for watching

¿Y cómo volverán las procesiones? Con una serie de normas a seguir. Lo harán, ha explicado el regidor, con recorridos que solo se permitirán por calles anchas que permitan mantener la distancia de seguridad, desechando las vías estrechas para evitar aglomeraciones.