Córdoba cuenta con un amplio Patrimonio y en él se localizan baños árabes de incalculable valor histórico. Así, se encuentran abiertos al público o están siendo puestos en valor los llamados Baños Califales, en Campo Santo de los Mártires, restaurados por la Consejería de Cultura y gestionados en la actualidad por el Ayuntamiento de Córdoba; los baños de Santa María, en la calle Velázquez Bosco y de propiedad particular; los baños de San Pedro, en calle Carlos Rubio 8 y 10; y los baños de la Pescadería, en la calle Cara 4, 6, 8 y 10.

Los baños de la Pescadería se ubican en una pequeña manzana de casas del Conjunto Histórico de Córdoba, entre las calles Cara, Pozo de Cueto y Corregidor Luis de la Cerda, antigua de la Pescadería, que sería el acceso originario principal del mismo. «La ubicación del baño, ya originariamente, tiene relación con la existencia de unas mezquitas de aquí, aparte de la mezquita que todos conocemos, en la calle Rey Heredia está el convento de Santa Clara, donde está ubicada la mezquita de Santa Clara», cuenta Francisco Rioboó, arquitecto y jefe del departamento de conservación del Patrimonio Histórico de Córdoba.

La propiedad donde se encuentran estos baños, fue adquirida por la Junta de Andalucía en la década de los 90. Sin embargo, lo que se identifica como baños califales se declara como documento con la figura de monumento histórico en el 1954.

Estos baños dejaron de funcionar en el siglo XV, aproximadamente, y se convirtieron en viviendas de arte mudéjar, un tipo de hogar con características muy propias. Al entrar, se encuentra la primera casa, que cuenta con un corredor que da acceso a un patio de ese estilo, que está constituido por sus arcos, columnas, capitel, etcétera. Este patio cuenta con un pozo que, cuando los baños se convierten en viviendas, dispone de un mecanismo de rueda para subir el agua y se parte en dos, es decir, una parte del pozo es para una vivienda y la otra para la otra casa.

De los baños, ahora mismo lo que se conserva es «la sala caliente. Esa sala caliente, originariamente, tiene que tener una sala templada y una sala fría. De la sala templada no tenemos nada, solo unas cimentaciones. Está todo por determinar», afirma Rioboó. La sala caliente es un gran espacio que tienen una sala con sus lucernarios y, después, «cuentan con unas salas llamadas ‘saleta’, que son como pequeñas habitaciones donde están los bañeras», añade el arquitecto. Esta sala caliente no esta construida en la misma época, si no que hay dos partes: una más antigua y otra que es una ampliación posterior.

«Este baño se ha conservado porque se convirtió en vivienda y han tenido un uso continuado desde el siglo XV. Esas viviendas prácticamente se han mantenido hasta finales del siglo pasado. A partir de la adquisición por parte de la Junta ha habido una limpieza y una serie de cosas. Desde el siglo XV hasta el XX se mantienen porque están en uso», destaca Rioboó. Las primeras actuaciones que se realizaron en estos baños fueron obras de emergencia para el apuntalamiento de bóvedas y la realización de una cubierta para proteger las principales zonas del baño. Posteriormente, debido al mal estado de las viviendas, se retiraron escombros acumulados en el interior del edificio, desmontado elementos en riesgo de desplome. Desde ese momento, se ha hecho varias investigaciones y desde hace 15 años, aproximadamente, se realiza cada dos años actuaciones de limpieza, consolidación y conservación del inmueble.

Actualmente, los baños no están abiertos al público, pero la Junta va a iniciar una actividad arqueológica y un levantamiento 3D y planimetría ACAD para así poder documentar la redacción de un futuro proyecto arquitectónico de restauración para la visita pública del Baño de la Pescadería de Córdoba. «Tenemos que completar un poco la información que hay y aclarar alguna duda», afirma Francisco Rioboó.