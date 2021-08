09:22

La UE vuelve a limitar viajes turísticos desde EEUU e Israel por la pandemia

El Consejo de la Unión Europea retiró este lunes a Estados Unidos, Israel y a otros cuatro países de la lista de Estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales. Junto a Estados Unidos, salieron de la lista Israel, el Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión. La recomendación implica que los ciudadanos de esos países no podrán desplazarse a la Unión Europea sin un motivo esencial, como sí han podido hacer hasta ahora desde que en junio de 2020 se adoptara por primera vez dicha lista de Estados terceros seguros desde el punto de vista epidemiológico.