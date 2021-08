El Consejo del Movimiento Ciudadano acordó por unanimidad en su última sesión plenaria apoyar la propuesta del Consejo Municipal de Mayores sobre la necesidad de mejorar la prestación de servicios a éstos. La situación se ha agudizado a causa de la pandemia que los sitúa como grupo de alto riesgo, "pero eso no puede convertirles en ciudadanos de segunda a la hora de acceder a los servicios municipales" aseguran desde el CMC en una nota de prensa. Las normas que regula el acceso a los mismos se han diseñado sin tener en cuenta las características físicas, psíquicas y formativas del sector de mayores. Eso puede provocar una doble red de acceso a los servicios "que generará en discriminación". En lo que respecta a los servicios municipales, el procedimiento de cita previa "les obliga a usar medios telemáticos para los que no están preparados, por lo que dependen de la ayuda de familiares, vecinos y amigos y pierden la intimidad de los temas a tratar".

Los esfuerzos por formarles son insuficientes pues "se limitan a darles unas pautas de acceso a los medios electrónicos pero el vocabulario y terminología que se usa, así como las dificultades sobrevenidas que se les presenta como a cualquier otro ciudadano lleva a que se sientan dependientes". A juicio del CMC, el acceso digital debe compatibilizarse con el analógico "todavía durante bastantes años, y debe plantearse como una alternativa y no como una imposición". Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano solicita al Ayuntamiento que medie ante los bancos para que el trato que se les dé a los mayores sea el que merecen. "Cada vez más se ven obligados a sufrir colas en la calle, haga frío, calor, lluvia, … dando una impresión penosa, y son derivados a la banca online o al uso de tarjetas, obviando sus dificultades sensoriales y cognitivas, o provocando problemas de robos e inseguridad, especialmente los días de cobros de pensiones" subrayan añadiendo que "las fuerzas de seguridad no tienen entre sus objetivos operativos la vigilancia al respecto". Por último, el Consejo del Movimiento Ciudadano hace pública esta situación y mediará para que se pueda ir resolviendo "a la mayor brevedad posible". Los mayores tienen derecho al acceso a los servicios públicos y privados "en condiciones adecuadas a sus características personales y el Ayuntamiento debe disponer las medidas necesarias para ello". La política de mayores, destacan, no puede centrarse solo en programas de ocio, "por necesarios que sean", sino que debe orientarse a resolver los problemas que se les presentan.