Córdoba tiene una persona que no ejerce ninguna actividad laboral ni desea o puede hacerlo por cada residente que sí está trabajando. Este colectivo es considerado como inactivo por la Encuesta de Población Activa y su situación se debe a diferentes circunstancias como ser estudiante, dedicarse a las labores del hogar, ser jubilado o pensionIsta, o tener una incapacidad permanente.

De los 652.200 habitantes de la provincia que tienen 16 o más años de edad, 276.300 están inactivos frente a los 290.800 que tienen un empleo y, por tanto, contribuyen al pago de las pensiones o a la generación de riqueza en el país. Esto arroja una proporción de uno a uno. Si se traduce en términos porcentuales, se puede observar que el 42% de la población cordobesa mayor de 16 años no trabaja, en principio, porque no quiere o no puede hacerlo, mientras que un 45% está ocupada, de acuerdo con los datos de la última EPA, relativa al segundo trimestre del año.

