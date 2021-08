La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha reclamado este lunes la puesta en marcha "de manera inmediata" de la oficina de proyectos europeos, una iniciativa que aprobó el Pleno del Consistorio municipal, pero que aún no se ha impulsado.

Ambrosio ha recordado que otras instituciones como la Diputación de Córdoba o el Ayuntamiento de Sevilla "ya pusieron en marcha hace muchos meses plataformas para hacer mucho más eficaces las políticas en materia de recuperación económica". En este sentido, ha indicado que, con el objeto de facilitar la colaboración público-privada en los fondos europeos de recuperación, "esta ciudad necesita también una web que garantice la transparencia y la mayor información, para conocer y coordinar el trabajo entre la ciudadanía y las empresas interesadas en optar a los fondos".

La portavoz socialista ha recordado que la semana pasada se hizo pública la primera convocatoria para que los ayuntamientos se acojan a fondos europeos de recuperación, con 1.000 millones de euros para proyectos de eliminación de la huella de carbono del transporte público.

No obstante, ha lamentado que "la única información que tiene el grupo socialista es que el gobierno municipal tiene previsto optar a esta convocatoria. El grupo socialista quiere conocer con más detalle los proyectos que tienen previsto llevar a cabo", ha asegurado, abundando en que "no se puede funcionar a golpe de anuncio mediático". Entre otras ideas, Ambrosio ha apuntado que "nos preocupa mucho que Córdoba pierda ese tren al que se están enganchando otras ciudades".

Ordenanzas y presupuestos

En una conferencia de prensa, la portavoz socialista ha aludido a "las tareas ordinarias y extraordinarias" que el gobierno municipal debe abordar en las próximas semanas, entre las que ha mencionado, como se ha referido, la gestión de los fondos europeos y también el trabajo relativo a las ordenanzas y presupuestos.

Acerca de las ordenanzas, Ambrosio ha detallado que "el grupo socialista va a seguir apostando por la progresividad fiscal, bajar más los impuestos a quienes menos tienen", mientras que en cuanto a los presupuestos ha destacado que "la confianza se ha roto", ya que el gobierno municipal "nos ha demostrado que no es de fiar", y ha concluido que "con este grupo que no cuenten para empezar a trabajar en un presupuesto para el 2022 mientras no nos den explicaciones".