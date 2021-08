El profesorado de todos los niveles educativos se incorpora desde este día 1 a sus centros para preparar, a contra reloj, la llegada de los alumnos, que será el próximo día 10 para los de Infantil y Primaria, y el 15 para el resto de niveles.

Según los datos del pasado curso, la plantilla de profesorado en Córdoba asciende a 12.868 efectivos, de los que 10.149 ejercen en la enseñanza pública. La Delegación de Educación no supo precisar si se mantiene este número de docentes para atender a los más de 120.000 alumnos cordobeses de 775 centros educativos. Tampoco confirmó el número de docentes de refuerzo para hacer frente a la pandemia, aunque según el sindicato de enseñanza CSIF y la junta de personal docente, se espera que lleguen a Córdoba unos 460 profesores más, un 10% del total para Andalucía, para completar las plantillas, según lo acordado este verano entre la Consejería de Educación y la mayoría de los sindicatos de la Mesa Sectorial de la educación pública.

Este acuerdo garantizaba la incorporación a las aulas andaluzas de 4.600 nuevos docentes para el curso 2021-22 para adaptar las medidas del nuevo curso a la evolución de la pandemia de Covid-19. Este acuerdo, según la Consejería, «tiene en cuenta los avances que se han producido en cuanto a la vacunación de la población, pero sin descuidar las necesarias medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud dictadas por las autoridades sanitarias». El 23,65% de estos 4.600 profesores atenderá las nuevas necesidades de formación profesional, educación especial y otras enseñanzas autorizadas y el resto se destinará específicamente a realizar actuaciones dirigidas a combatir y superar los efectos negativos derivados de la situación de pandemia que está sufriendo la comunidad autónoma.

Elena García, responsable provincial del sector de enseñanza del CSIF, dijo a este periódico que «son algo menos que el curso pasado, pero hemos conseguido más de los que en principio pensaban darnos» y son necesarios para bajar las ratios y dar una enseñanza de calidad. García reconocía que «este año empezamos con las mismas precauciones ante el covid, pero ya sabemos a lo que atenernos, los profesores estamos vacunados y los alumnos de Secundaria van avanzando en la vacunación».

Puestos por cubrir

La preocupación al llegar a los colegios es que aún faltan puestos por cubrir y «esperamos a ver cómo se concreta la contratación de profesores de refuerzo». Hasta el día 10 son jornadas de reuniones, de ajustar horarios y programaciones, ordenar ideas y ver qué actividades extraescolares se escogen. «Son días muy ajetreados, se echan muchas horas», confiesa Elena García.

Por su parte, Antonio López, presidente de la Junta de personal docente no universitario, en la que se integran todos los sindicatos de enseñanza con representación, apuntó que «van a hacer un seguimiento de que se haga efectivo» el acuerdo con la Consejería para los profesores de refuerzo, pero «eso es solo un avance, un punto de partida, porque el sistema educativo necesita esos docentes más allá del covid, para poder bajas las ratios, para apoyos educativos y estar pendientes de una posible necesidad de combinar la enseñanza presencial con la telemática». Para López, afrontan de nuevo un curso escolar con incertidumbre, «porque la pandemia no deja de sorprendernos», y afirma que «la precaución es necesaria y la seguridad fundamental para que la presencialidad se pueda garantizar al cien por cien, algo necesario para salvaguardar la equidad de todos los alumnos, pero también necesitamos más recursos». El presidente de la junta de personal reconoció también que se están mejorando algunas infraestructuras, como el nuevo instituto en Miralbaida que se está construyendo, pero «es absolutamente necesaria la mejora de la climatización de los centros». Para López, esto «no se puede considerar un lujo sino una necesidad y un derecho de la comunidad educativa, de los profesores y alumnos».

Las actividades extraescolares, en peligro

Pero una de las mayores preocupaciones este curso es también la seguridad jurídica de los docentes. Tanto Elena García como Antonio López coinciden en señalar cómo los profesores están «muy tocados» con la condena, el pasado curso, a dos profesores por el fatal accidente que produjo la muerte de un niño en una excursión a los Baños de Popea.

«Fue una desgracia que nos podía haber pasado a cualquiera de los miles de docentes que se atreven a ir con sus niños a actividades más allá de las aulas», reconoció López. Ahora, a principio de curso, se programan las actividades extraescolares «y si el profesorado no encuentra el apoyo de la Administración, más allá de las palabras, estas actividades están en peligro de extinción porque, ¿quién se va a exponer?

Elena García explicó que desde el CSIF han pedido al consejero que se regule «y se dote al personal docente de una garantía y seguridad jurídica» a la hora de llevar a cabo las actividades extraescolares. Además, señaló que su sindicato, que representa a uno de los docentes condenados, ha recurrido la sentencia.